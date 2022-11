Food Network startet Kwanzaa-Serie

US-Fernsehen

Bereits an Weihnachten soll es mit der ersten Serie losgehen.

Das Food Network stimmt sich mit seiner ersten Kwanzaa-Serie auf die Feiertage ein und beleuchtet das Essen und die Geschichte der jährlichen siebentägigen Feier.wird von der kulinarischen Gelehrten Tonya Hopkins moderiert, die in der Serie auf FoodNetwork.com die Zuschauer anhand eines speziellen Gerichts durch die sieben Prinzipien von Kwanzaa führen wird."Kwanzaa durch gutes Essen und Trinken zu feiern, erlaubt uns nicht nur, uns wieder mit der Lebendigkeit unserer kulinarischen Geschichte zu verbinden, die uns als Schwarze Menschen und unsere Identität prägt, sondern auch stolz auf das zu sein, was die amerikanische Esskultur seit Jahrhunderten so tiefgreifend geprägt hat", sagt Hopkins über die von Best Wishes Studio produzierte Serie.«Das Kwanzaa-Menü» feiert am 26. Dezember auf FoodNetwork.com Premiere. Die Serie ist für Hopkins eine Familienangelegenheit: Sie wurde im Haus ihrer Familie in South Orange County, Kalifornien, gedreht und enthält Gastauftritte ihres Vaters Dr. Thomas A. Parham und ihrer Schwester Kenya Parham, die auch als Autorin und Produzentin fungiert.