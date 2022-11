Netflix wird bis Jahresende 30 spanische Inhalte veröffentlichen

Vermischtes

Der Veröffentlichungskalender von Netflix ist prall gefüllt. In diesem Jahr will man viele eigene Inhalte präsentieren.

Netflix ist auf dem besten Weg, noch bis zum Jahresende 30 Serien, Filme und Non-Fiction-Shows in Spanien zu produzieren, kündigte Verónica Fernández, Fiction Director, Netflix Spanien und Portugal, bei einer Präsentation der fünf neuen Studios des US-Streaming-Riesen in seinem imposanten europäischen Produktionszentrum nördlich von Madrid an.Mit der Erweiterung und der Inbetriebnahme der neuen Einrichtungen ab Januar dieses Jahres erhöht sich die Gesamtzahl der Tonstudios in dem Komplex, der 2019 mit drei Studios eröffnet wurde, auf zehn.Die Ankündigung erfolgte am Dienstag bei der offiziellen Einweihung der zweiten Phase des Production Hub, bei der die «Money Heist»-Schöpfer Alex Pina und Esther Martínez Lobato auch Details zu einer zweiten Serie ankündigten, die neben dem «Money Heist»-Spin-off «Berlin» in einem luxuriösen mehrstöckigen unterirdischen Bunker spielt.Netflix zeigte Skizzen von Pinas und Martínez-Lobatos Luxusbunker, den der Moderator der Präsentation als "umgekehrtes Hochhaus" bezeichnete. "Die Idee stammt von der Konstruktion von Bunkern während und nach der Pandemie. Wir haben uns ein 75 Meter tief in die Erde gegrabenes Gebäude vorgestellt, in dem es nicht um eine Apokalypse geht, sondern um die Absurdität, dass sich die Reichen und Mächtigen wie Ratten einschließen", sagte Pina.