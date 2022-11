Das Erste kann mit «Donna Leon»-Wiederholung punkten

Quotennews

Der Krimi erreichte mehr Zuschauer als das Abendspiel bei der WM. Am Vorabend konnte auch eine neue Folge von «Wer weiß denn sowas?» überzeugen.

Wer hätte das gedacht? Am Montag war nicht die Fußball-WM im ZDF das gefragteste Programm, sondern das Erste mit. Die Hauptnachrichten um 20:00 Uhr informierten 5,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sorgten für Marktanteile von 20,4 Prozent bei allen und 16,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.im ZDF sorgte um 19:00 Uhr für 4,88 Millionen Zuschauer und Quoten von 21,3 und 20,5 Prozent.Vor dem Spiel USA gegen Wales landete in der Gesamtabrechnung auch die Krimi-Wiederholung, für die sich 4,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren interessierten. Der 90-Minüter aus dem Jahr 2013 bescherte dem Ersten starke 16,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum konnte der Krimi freilich nicht mit dem Fußball mithalten. Es reichte nur zu 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen und mäßigen 5,6 Prozent.Ebenfalls überzeugend war auch die Performance des Vorabend-Quiz, das sich um 18:00 Uhr 3,71 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Beim ZDF schalteten rund eine halbe Million Zuschauer mehr das Spiel zwischen Niederlande und Senegal ein. Dennoch kam die blaue Eins auf sehr erfreuliche 19,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren erzielte man 0,32 Millionen Zuschauer und 8,3 Prozent, was dem bislang schwächsten Quotenergebnis seit der Rückkehr aus der Sommerpause Ende Oktober entspricht.