CNN-Programmchef wirft hin

Michael Bass, der langjährige Programmchef von CNN, der in der Trump-Ära eine Rolle bei der Entwicklung des leidenschaftlicheren Auftretens des Senders spielte, verlässt den Sender. Sein Weggang wurde den Mitarbeitern des von Warner Bros. Discovery unterstützten Senders bei der täglichen Nachrichtensitzung am Montag mitgeteilt, wie mit den Gesprächen vertraute Personen berichten. Bass, ein Executive Vice President, war ein wichtiger Mitarbeiter und langjähriger Kollege von Jeff Zucker, dem früheren CNN-Chef, und gehörte zu einer Troika von Führungskräften, die CNN nach Zuckers abrupter Absetzung Anfang des Jahres übergangsweise leiteten. Bass wird das Unternehmen Ende 2022 verlassen.In einer Mitteilung an die Mitarbeiter erklärte CNN-CEO Chris Licht, dass die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, von Bass getroffen wurde. Intern wird jedoch allgemein eingeräumt, dass der Sender, der seit dem Amtsantritt von Präsident Biden im Jahr 2021 in den Einschaltquoten leidet, damit zu kämpfen hat, Inhalte zu finden, die mit denen der Konkurrenz konkurrenzfähiger sind."Wir beginnen mit der Suche nach Michaels Nachfolger und werden in den kommenden Tagen einen Übergangsplan bekannt geben", sagte Licht. Ein potenzieller Nachfolger könnte bereits an Bord sein: Ryan Kadro, ein erfahrener Produzent, der bei «CBS This Morning» und bei der kurzlebigen Quibi-Nachrichtensendung tätig war, hat bereits eine Entwicklungsrolle bei CNN übernommen und war an der Einführung des neuen Morgenprogramms beteiligt. Licht hat sich zuversichtlich über die neue Sendung mit Don Lemon, Poppy Harlow und Kaitlan Collins geäußert, auch wenn sie mit den Einschaltquoten zu kämpfen hat. Seit ihrem Start Anfang des Monats hat sie dreimal mehr Zuschauer in der von den Werbetreibenden begehrtesten Zielgruppe – Menschen zwischen 25 und 54 Jahren – gewonnen als MSNBCs «Morning Joe».