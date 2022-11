Der Nachmittag: Sat.1 schwach, VOX mäßig, RTL ordentlich

Quotennews

Salesch und Wetzel sorgten bei RTL für die üblichen Werte, wobei Wetzel sogar die Millionen-Marke knackte. «Britt – der Talk» und «Mein Mann kann» bleiben Rohrkrepierer.

Das Privatfernsehen hat sich in den Winterschlaf verabschiedet und setzt gegen die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar größtenteils auf Programm aus der Dose. Das hat auch Auswirkungen auf das Daytime-Programm. Einzig RTL setzte um 16:00 Uhr auf eine neue Ausgabe von, die 1,04 Millionen Zuschauer sahen. Die Marktanteile bewegten sich bei guten 8,7 Prozent bei allen und ausbaufähige 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die Reichweite in der Zielgruppe belief sich auf 0,18 Millionen., eine Wiederholung aus dem September, war im Vorlauf bei 0,75 Millionen gefragt. In der Zielgruppe kam die TV-Richterin auf solide 9,9 Prozent Marktanteil.kam durchschnittlich auf 0,61 Millionen Zuschauer und gute 12,2 Prozent bei den Umworbenen.VOX verzichtete gänzlich auf Neuware und schickte Wiederholungen der bekannte Programmstrecke auf Sendung. Der Sender mit der roten Kugel kann mit dem Reichweiten-Ergebnis aber durchaus zufrieden sein, wenngleich die Quoten etwas niedriger als gewohnt daherkamen.um 14:00 Uhr sorgte für 0,23 Millionen Seher und schwache 4,8 Prozent in der Zielgruppe,erreichte 0,42 Millionen Menschen. Der Zielgruppe-Wert sank auf 4,2 Prozent.undwar bei 0,59 und 0,88 Millionen beliebt, die Quoten bewegten sich zwischen 16 und 18 Uhr bei 5,3 und 6,0 Prozent. Am Vorabend interessierten sich 0,93 und 1,13 Millionen fürund, die beiden Dauerbrenner sorgten für maue 4,8 und 5,9 Prozent.Sat.1 ging mitundteilweise völlig unter. Ab 15:00 Uhr sorgten zwei alte Folgen der Krankenhaus-Serie für 0,51 und 0,63 Millionen Zuschauer, die Marktanteile befanden sich mit 6,2 und 6,3 Prozent noch im soliden Bereich. In den Keller ging es mit Britt Hagedorn dann buchstäblich mit ihrer Talk-Sendung. Ab 16:30 Uhr fanden 0,31 und 0,41 Millionen Zuschauer den Weg zum Bällchensender, die Einschaltquote rutschte auf 4,4 und desaströse 1,8 Prozent. Das seit Ende Oktober als Vorabend-Version und seither chronisch schwachekam auch an diesem Montag nicht in Fahrt. Die Zweitverwertung vom 26. Oktober lockte nur 0,33 Millionen an, der Marktanteil lag bei miserablen 1,6 Prozent. Zwei-Folgen wollten ab 19:00 Uhr nur 0,56 und 0,78 Millionen sehen. Die Marktanteile beliefen sich auf 1,5 und 2,0 Prozent bei den Jüngeren.