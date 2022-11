Anjelica Huston spielt in «John Wick»-Spin-off «Ballerina» mit

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm wird derzeit besetzt. Auf die Premiere müssen die Zuschauer aber noch lange warten.

Anjelica Huston wird zusammen mit Ana de Armas in «Ballerina» ► zu sehen sein, einem Spin-off, das im «John Wick»-Universum spielt. Huston übernimmt erneut die Rolle der Direktorin, der Anführerin der Ruska Roma, die sie 2019 in «John Wick: Kapitel 3 – Parabellum» verkörperte."Die Idee zu Ballerina entstand rund um die Szenen mit Anjelica in «John Wick 3»", sagte Produzentin Erica Lee. "Anjelica Huston ist eine Ikone und nichts weniger als ein Hollywood-Königspaar. Die Welt von Wick wird durch ihre souveräne Leinwandpräsenz immer reicher." In «Ballerina» spielt de Armas eine junge Killerin, die sich an den Mördern ihrer Familie rächen will. Len Wiseman führt Regie bei dem Film, der von Shay Hatten geschrieben wurde. Er befindet sich derzeit in Produktion.Bevor «Ballerina» ► auf der großen Leinwand landet, holt Keanu Reeves in «John Wick: Kapitel 4», der am 24. März 2023 in die Kinos kommt, die Nunchakus heraus. Die ersten drei Teile des action-lastigen Rache-Franchise waren kommerziell erfolgreich und spielten weltweit zusammen 587 Millionen Dollar ein.