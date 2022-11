One startet mit 13. «Doctor Who»-Staffel ins neue Jahr

TV-News

Kurz nach dem Jahreswechsel zeigt der Spartensender die neuesten Folgen der BBC-Serie.

Mit David Tennant steht die nächste Generation des Doktors bereit, für den Schauspieler bedeutet die Rolle eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bevor Tennant seine Rolle als 14. Doktor aufnimmt, verabschiedet sich der aktuelle Doktor in Person von Jodi Whittaker zunächst vom deutschen Free-TV-Publikum. Die Gelegenheit bekommt sie kurz nach dem Jahreswechsel, wenn die 13. Staffel der BBC-Scifi-Seriebeim ARD-Spartensender One ausgestrahlt wird. Ab dem 3. Januar werden die sechs Folgen immer dienstags um 20:15 Uhr wahlweise in der deutschen Synchronisation oder im englischen Originalton ausgestrahlt. Neben der neuen Staffel zeigt One auch die neuen Specials „Die Revolution der Daleks“ (Revolution of the Daleks), „Silvesternacht mit Daleks“ (Eve of the Daleks), „Die Legende der Seeteufel“ (Legend of the Sea Devils) und „Die Macht des Doktors“ (The Power of the Doctor M) aus den Jahren 2021 und 2022.In der 13. Staffel, die in der ARD Mediathek 30 Tage lang abrufbar sein wird, ist neben Jodie Whittaker auch Mandip Gill als Yaz zu sehen. Hinzu stößt Schauspieler und Komiker John Bishop als Dan Lewis. Jacob Anderson (bekannt aus «Game of Thrones», «Broadchurch») wird ebenfalls sein Debüt bei «Doctor Who» als wiederkehrender Charakter Vinder geben. In seiner neuen Rolle wird er sich mit dem Doctor, Yaz und Dan zusammentun, während der Doctor sein bisher größtes Abenteuer erlebt. In der Serie werden furchteinflößende neue Gegner eingeführt, aber auch alte, kultige Feinde kehren zurück.Bis «Doctor Who» im Free-TV aufschlägt, verkürzt One seinem Publikum die Wartezeit mit der Adventure-Serie, die am 16. und 17. Dezember ab 22:30 Uhr gezeigt wird. In der Mediathek sind alle Folgen ab dem 16. Dezember für 30 Tage online. Die Serie steht unter dem Motto „Resozialisierung statt Knast“, denn eine Gruppe jugendlicher Straftäter startet ihr Abenteuer durch die unbezwingbare Wildnis der Alpenlandschaft. Doch dann wird plötzlich Bergführer Baumi tot aufgefunden. Hysterie und gegenseitige Anschuldigungen dominieren die Situation, und die Jugendlichen entscheiden sich, in die Wildnis zu fliehen. Mit Sozialpädagogin Rebecca als Geisel beginnt ihre Reise ins Ungewisse.Weiterer Serien-Content wartet auf die One-Zuschauer im Frühjahr 2023. Die Free TV-Premiere der zweiten Staffel der französischen Mini-Serieist am 27. Februar sowie 6. März zu sehen. Ein Jahr ist seit den Ereignissen in Staffel eins vergangen. Während das Computergenie Lux (Théo Fernandez), und seine ENSI-Clique ihr drittes Studienjahr beginnen, beginnt ein mysteriöser Stalker auf dem Campus sein Unwesen zu treiben und scheint es auf Lux abgesehen zu haben. Eine Woche vor der TV-Ausstrahlung wird die erste Staffel wiederholt. Beide Staffeln sind ab dem 20. Februar für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.