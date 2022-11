Buchclub

Das neue Sachbuch zeigt auf verschiedene Weise, wie Sport gelebt wird. Unter anderem zeigt man die verschiedene Einteilung Großbritanniens in Sportvereine.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Sport ist fast immer politisch. Dies verdeutlicht Autor Fabian Sommavilla in seinem Werk "33 Sportereignisse, die die Welt verändern". Er zeigt auf, dass zwischen Sport und Politik eng miteinander verknüpft sind - dieser Zusammenhang bringt manchmal unangenehme Wahrheiten zutage. Der Leser erfährt also, wie Sportler zu systemischem Rassismus stehen und welche Erfahrung sie damit in ihrer Karriere machten.Auch Sexismus ist in der Sportwelt leider immer noch Thema. So werden einige Sportlerinnen noch immer wegen ihrer knappen Outfits, anstatt für ihre Leistung bejubelt. Das Buch zeigt solche Probleme auf und regt damit auch das Publikum - die Zielgruppe - zum Umdenken an. Sportgroßveranstaltungen werden von der Politik häufig als Instrument zur Reinwaschung eingesetzt. Nicht selten wollen Autokraten mit solchen Events von Menschenrechtsverletzungen ablenken.Schnell wird beim Lesen deutlich: Sport ist vielschichtig und gesellschaftlich relevant. Fabian Sommavilla illustriert dies anhand von 33 Beispielen. Er blickt dabei schonungslos hinter die Kulissen. Er zeigt unter anderem auf, weshalb Kim Jong-il womöglich nicht als bester Golfer aller Zeiten in die Geschichte eingeht.Geht es um sportliche Wettkämpfe, so sind sie und deren Umstände keinesfalls immer so transparent, wie sie scheinen. Es stellt sich der Autor diesbezüglich harten Fakten. Dafür nimmt er unter anderem den Kalender der Formel 1 unter die Lupe. Mit einer alternativen Terminsetzung wäre es nämlich möglich, hohe Mengen an CO2 zu sparen. Alle Teams könnten dadurch nämlich ihre Zahl an Flügen deutlich reduzieren.Trikotvereine sieht sich Fabian Sommavilla ebenfalls genau an. Er gibt an, welche Orte Fußballfans gemäß den Empfehlungen der Einrichtungen besuchen sollen. Natürlich folgt diesen Ratschlägen eine detaillierte Analyse über die Hintergründe. Der Leser tappt also keinesfalls im Dunkel.Die Welt des Sports zeigt auf, wie unterschiedlich ein Land in verschiedenen Disziplinen wahrgenommen wird. Dafür nimmt das Buch den Status Großbritanniens im Rugby, American Football, Basketball, Cricket und bei den Olympischen Spielen unter die Lupe - es folgt anschließend ein fundierter Vergleich.Es richtet sich der Titel nicht nur an eingefleischte Anhänger des Sports. Auch Leser, die die Zusammenhänge der damit verbunden Veranstaltungen und der Politik besser verstehen wollen, spricht das Buch des Sportkenners und Redakteurs Fabian Sommavilla an. Die einzelnen Szenarien und Ereignisse sind verständlich aufgearbeitet und gewährleisten so einen fundierten Einblick in die Welt des körperlichen Wettkampfes. Zitate und Grafiken lockern den vielseitigen Inhalt auf und sorgen für Lesespaß.