Bob Iger zurück als CEO, Bob Chapek raus

Disney holt seinen ehemaligen Chef zurück. Die Umbesetzung macht Hollywood nervös.

Ärger im Hause Micky Maus: Bob Iger hat Bob Chapek als Disney-CEO abgelöst. Das ist eine Wendung für das weltgrößte Medienunternehmen, das sich seit Igers Rücktritt als CEO im Februar 2020 in Turbulenzen befindet. Die Umbesetzung, die die Unterhaltungsindustrie und die Wall Street weitgehend überrascht hat, wurde am späten Sonntag vom Disney-Verwaltungsrat bestätigt. Es hatte zwar Gerüchte über eine Umstrukturierung in der Führungsetage gegeben, aber die Aussicht auf eine Rückkehr von Iger auf den CEO-Posten schien immer noch weit hergeholt zu sein."Wir danken Bob Chapek für seine langjährigen Verdienste um Disney. Dazu gehört auch, dass er das Unternehmen durch die beispiellosen Herausforderungen der Pandemie navigiert hat", sagte Susan Arnold, Vorsitzende des Disney-Verwaltungsrats. "Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass Bob Iger in einer zunehmend komplexen Phase des Wandels in der Branche die besten Voraussetzungen mitbringt, um das Unternehmen durch diese entscheidende Phase zu führen".Die Nachricht kam selbst für die höchsten Disney-Führungskräfte wie ein Schock, wie aus Branchenkreisen verlautete. Die Mitarbeiter erfuhren von der überraschenden Kehrtwende durch die Pressemitteilung, die von Disneys Unternehmenskommunikationsteam per E-Mail verschickt wurde."Ich bin äußerst optimistisch für die Zukunft dieses großartigen Unternehmens und freue mich sehr, dass der Vorstand mich gebeten hat, als CEO zurückzukehren", so Iger in einer Erklärung. "Disney und seine unvergleichlichen Marken und Franchises haben einen besonderen Platz in den Herzen so vieler Menschen rund um den Globus - vor allem in den Herzen unserer Mitarbeiter, deren Engagement für dieses Unternehmen und seine Mission eine Inspiration ist. Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass man mich gebeten hat, dieses bemerkenswerte Team erneut zu leiten, mit einer klaren Mission, die sich auf kreative Spitzenleistungen konzentriert, um Generationen durch unvergleichliches, mutiges Storytelling zu inspirieren."