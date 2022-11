Brandy spielt Cinderella im «Descendants»-Film «The Pocketwatch»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin und Sängerin hat wieder eine Rolle in einem Disney-Universum übernommen.

Die Sängerin und Schauspielerin Brandy, die 1997 in dem Disney-Fernsehfilmdie Rolle der bescheidenen Prinzessin spielte, wird im kommenden Disney+ Filmerneut in die Rolle von Cinderella schlüpfen.Das Filmmusical spielt im Universum der beliebten «The Descendants»-Franchise. Kylie Cantrall verkörpert Red, die rebellische Teenager-Tochter der Herzkönigin, gegenüber Mia Baker als Chloe, der fröhlichen, aber naiven Tochter von Cinderella und Prinz Charming. Ihre Wege kreuzen sich bei einer bedeutsamen Feier im Königreich Auradon, als unerwartetes Chaos ausbricht. Um einen drohenden Staatsstreich zu verhindern, müssen sie sich zusammentun und mit Hilfe einer magischen Taschenuhr, die der Sohn des verrückten Hutmachers erfunden hat, in die Vergangenheit reisen, um ein Ereignis zu verhindern, das schwerwiegende Folgen haben wird.Neben Cantrall und Baker gehören zu den bereits angekündigten Darstellern China Anne McClain als Uma, Tochter der Meerhexe Ursula; Dara Reneé als Ursulas Schwester Ulyana; Ruby Rose Turner Bridget, die jüngere Version der Herzkönigin; Morgan Dudley als Ella, die jüngere Version von Aschenputtel; Joshua Colley als Ulyanas Kriecher Hook; und Melanie Paxson als die gute Fee.