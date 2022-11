RTL setzt «Leon» kurz nach Jahreswechsel fort

TV-News

Der «GZSZ»-Spin-off wird online first bei RTL+ veröffentlicht. Neben Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos werden in dem Spielfilm auch Sarah Hannemann und Daniel Roesner auftreten.

RTL setzt den «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Spin-off kurz nach dem Jahreswechsel fort und hatals Free-TV-Premiere für Mittwoch, den 11. Januar 2023, angekündigt. Bereits eine Woche zuvor ist der Spielfilm beim Streamingdienst RTL+ verfügbar. Statt einer achtteiligen Serie, wie es noch in der ersten Staffel von «Leon – Glaub nicht alles, was du siehst» der Fall war, ist dort aber ebenfalls nur eine Filmfassung geplant. Gleich bleiben aber die Hauptdarsteller Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos. Auch «GZSZ»-Urgestein Daniel Bahro alias Rechtsanwalt Jo Gerner wird nicht fehlen. Weiterhin mit dabei sind aus der ersten Staffel Kathrin Osterode (als Elli), Frederic Heidorn (als Conny) und Joey Altmann (als Oskar). Neu zum Cast der Leon-Fortsetzung stoßen unter anderem Sarah Hannemann als Michelle und Daniel Roesner als Michelles Freund Jan.„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir eine Fortsetzung von «Leon» mit einem tollen, kreativen und bezauberndem Cast & Team drehen konnten. Es fühlte sich in diesem Jahr ein bisschen wie ‚nach Hause‘ kommen an. Die wunderbaren Schauplätze auf Rügen und herrliches Wetter machen unsere spannende und hoch emotionale Geschichte absolut sehenswert“, verspricht Claudia Danne, Producerin UFA Serial Drama.Regisseur Klaus Knoesel fügt an: „Wir hatten einen wunderschönen Dreh an der Ostseeküste mit starken Gefühlen und toller Action an Originalmotiven. So bringen wir im neuen Jahr, am 11. Januar, die ersten Sonnenstrahlen ins heimische Wohnzimmer – ein Genuss für die Sinne.“ Auch Daniel Fehlow verspricht „Spannung, Action und Emotionen“ und erklärt: „Sarah erlebt manches einfach anders, als Leon es zu sehen meint. Daraus entwickelt sich der Kampf um die Liebe der beiden.“ Susan Sideropoulos sagt über die Fortsetzung: „Mein Highlight war der dramatische Hochzeits-Dreh. Alles war dafür wunderschön hergerichtet. Tausende Lichter haben eine atemberaubende Atmosphäre gezaubert. Ob es letztendlich zum Ja-Wort kommt, bleibt spannend. Dazu noch die alten GZSZ-Kollegen. Herrlich!"Konkret geht es in «Leon – Kämpf um deine Liebe»: Während Leon und Sarah ihre Hochzeit planen, steht eine Überraschung vor der Tür! Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder Jan kehrt nach Engelshoop zurück. Doch so sehr Leon ihr das Glück wünscht, irgendwas lässt ihn an Sarahs Bruder zweifeln. Warum taucht er nach so langer Zeit wirklich wieder auf? Was will er von Sarah? Das führt zu heftigem Streit zwischen beiden. Seine Suche nach Beweisen für seine Vermutungen bringt Leon am Ende sogar in Lebensgefahr. Letztlich geht es um die Frage, ob Sarah noch rechtzeitig erkennt, wem sie tatsächlich vertrauen kann.Das Drehbuch stammt von Nina Blum. Für die Umsetzung war erneut UFA Serial Drama verantwortlich. Produzentin von «Leon – Kämpf um deine Liebe» ist Annette Herre, Producerin ist Claudia Danne. Die Redaktion seitens RTL liegt bei Christina Pachutzki, verantwortlich und Executive Producerin von RTL ist Christiane Ghosh.