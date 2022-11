Handball schlägt die U21

Quotennews

Der Samstag hatte tagsübereinige Sport-Highlights im Angebot. Im Ersten lief Handball, Sat.1 hatte das U21-Länderspiel und ProSieben Maxx College Football.

Wenige Stunden trennen die Welt noch von der indiskutablen Winter-WM in Katar. Zeit, sich nach anderen Sportarten oder zumindest anderen Wettbewerben umzusehen. Drei Sender schickten am gestrigen Samstag Sport-Programme über den Äther, die beste Reichweite wird überraschen. Doch beginnen wir mit den weniger erfolgreichen Formaten. Wer sich direkt komplett vom runden Ball trennen wollte, hatte bei ProSieben Maxx im Angebot. Der Hochschulsport in den Vereinigten Staaten präsentierte sich mit der Partie der «Illinois Fighting Illini at Michigan Wolverines».Das Match beginn mit 0,19 Millionen Zuschauern und daher mit 1,1 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte 0,07 Millionen Umworbene und damit 2,1 Prozent am Markt ab. Für den Spartensender von ProSieben sicherlich keine schelchten Zahlen. Doch blieb sichtlich die große Aufmerksamkeit aus. Bei Sat.1 sah das bereits etwas anders aus. Der Bällchensender holte um 17:30 Uhr die U21-Länderspiel-Partie zwischen Italien und Deutschland ins Programm. Der Gedankengang ist klar: Fußball geht schließlich immer. Ganz so einfach ist es nicht.lief in den ersten 45 Minuten vor müden 0,65 Millionen Zuschauern und 0,1 Millionen Werberelevanten. Die Marktanteile lagen demnach bei schwachen 4,3 und 3,3 Prozent. Im zweiten Durchgang wurde es indes nicht besser. 0,79 Millionen Zuschauer schauten zu, die Zielgruppe blieb bei 0,1 Millionen. Somit sanken die Marktanteile auf 4,1 und 2,8 Prozent.Wenn also Football für Senderverhältnisse gut läuft, der U21-Fußball bei Sat.1 eher floppt - dann muss es doch einen dritten Sieger geben. Den gab es gestern! Mit der absoluten Top-Paarung der Handball-Bundesliga schaute das Erste nach Magdeburg.lief im öffentlich-rechtlichen Angebot ab 18 Uhr. Zumindest die Gesamtreichweite dürfte gefallen. 1,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil lag demnach bei 7,3 Prozent. Die jüngeren Zuschauer konnten 0,18 Millionen Fernsehende einsammeln, hier lag der Marktanteil bei 5,2 Prozent. Natürlich, auch der Handball feiert hier keine Quoten-Feste, er scheint jedoch als Alternative zum Fußball beliebt zu sein.