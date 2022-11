ServusTV setzt auf Davis-Cup

TV-News

Ab der kommenden Woche läuft K.O.-Runde des Davis Cup bei Servus TV.

Im Davis Cup treten seit 1900 jährlich die Herrenmannschaften von über hundert Nationen in packenden Tennisrunden gegeneinander an. Organisator ist die International Tennis Federation, kurz ITF. In der diesjährigen Gruppenphase standen 16 Mannschaften, aus denen sich die Hälfte der Teams für die K.O.-Runde in Málaga qualifizierten. Mit drei Siegen gegen Frankreich, Belgien und Australien sicherte sich die deutsche Mannschaft im September den Gruppensieg und damit den Einzug in das Viertelfinale des Davis Cup. Das Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz beendete die Vorrunde in Hamburg ungeschlagen. Servus TV wird alle Partien mit deutscher Beteiligung zeigen. Für alle Übertragungen ist Moderatorin Nicole Oberlechner im Einsatz. Als Kommentatoren fungieren Markus Theil und Marco Hagemann, unterstützt durch Ko-Kommentator und Tennisexperte Christopher Kas. Der Ersatzspieler der DTB-Auswahl liefert außerdem Insiderwissen und wird in seinen Spielpausen vom ServusTV On-Air Teams begleitet.Die acht Nationen kämpfen vom 22. bis 27. November um den Titel. Das deutsche Team rund um Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Tim Pütz und Kevin Krawietz trifft am Donnerstag, 24. November, um 16:00 Uhr auf seinen ersten Gegner Kanada. Im vergangenen Jahr holte das russische Team rund um Daniil Medvedev den Sieg. Die deutsche Mannschaft erreichte 2021 das Halbfinale und schied gegen die amtierenden Sieger aus.Das Viertelfinale aus Málaga sowie alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es live und exklusiv im Free-TV bei ServusTV Deutschland zu sehen. Der österreichische Privatsender zeigt darüber hinaus alle Partien der teilnehmenden Mannschaften live bei ServusTV On. Das Finale steigt am Sonntag, 27. November, ab 13:00 Uhr.