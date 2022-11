ChrizTV  Von Musik-Reactions über Lifestyle zu Reaktionen auf Trash-TV-Formate

YouTuber

Christoph Schrembs hat schon einige Bereiche auf YouTube ausprobiert und nun den richtigen für sich gefunden. Seine Zuschauer freuen sich stets auf seine Reaktionen zu «Temptation Island» und Co.

Reaction-Videos sind von YouTube heute nicht mehr wegzudenken. Die Praxis einiger YouTuber auf andere Videos zu reagieren hat sich zu einem eigenen Genre entwickelt, welches viele Fans gefunden hat. Auch Christoph Schrembs hat diesen Bereich für sich entdeckt und seine Online-Karriere mit Musik-Reactions gestartet. Zwischendrin hat der Webvideoproduzent dann Lifestyle Videos veröffentlicht, ehe er Reactions auf Trash-TV-Formate für sich entdeckt hat und sich nun in diesem Bereich etabliert hat.Christoph Schrembs wurde am 24. November 2002 geboren und lebt heute in Nürnberg. Seine YouTube-Karriere startete am 9. Mai 2017, als er seinen ersten Kanal mit dem Namen „Chrizoffiziell“ gründete. Er filmte sich hier zunächst dabei, wie er Musikvideos, meist von verschiedenen Rappern, anschaut und diese dann kommentierte. Beispiele sind hier etwa Bushido, Capital Bra, Haftbefehl und Samra. Auch die Songs von anderen YouTubern wie etwa Katja Krasavice oder Julia Beautx hat er schon unter die Lupe genommen. Sein beliebtestes Video ist aber eine Reaktion mit dem Titel „Er besucht Yo Oli im Knast?“. Bis heute wurde das Video über 150.000-Mal aufgerufen. Die Videos auf dem Kanal beschränken sich also nicht nur auf Reaktionen auf Musikvideos, sondern auch auf andere Ereignisse. Dazu kommen auch weitere Formate wie etwa Rapchallenges oder das Unboxing von beispielweise Mystery-Boxen. Heute erscheinen auf dem Kanal, der inzwischen über 12.000 Abonnenten misst, kaum noch Videos.Stattdessen ist Schrembs nun auf seinem Zweitkanal „ChrizTV“ aktiv, welchen er am 12. April 2019 gründete. Sein erstes Video erschien dort genau ein Jahr später. Zunächst startete er hier mit dem Veröffentlichen von Lifestyle-Videos. Er machte Selbstexperimente, wie etwa mit Sportwetten, oder es erschienen Unboxings und Tests zahlreicher Produkte. In einen ähnlichen Bereich fällt auch das bisher gefragteste Video auf dem Kanal mit über 60.000 Klicks. Hier zeigt er, wie man Knicke aus Air Force One entfernen kann. Mit der Zeit verlor der YouTuber jedoch auch zunehmend die Lust an den Reaktionen auf Musikvideos und wollte einen neuen Bereich für sich finden.Privat verfolgte er schon lange Formate, die in die Kategorie Trash-TV fallen und er verfolgte auch regelmäßig die Videos von Marcel, einem YouTuber, der auf derartige Sendungen reagiert. So entschloss sich der heute 19-Jährige dazu, selbst in dem Bereich aktiv zu werden. Besonderen Fokus legt er hier auf das Format «Temptation Island», aber er reagiert auch auf «Bacherlor in Paradies», «Are You The One?», «The Real Life», «Das Sommerhaus der Stars», «Take Me Out», «Eating with my Ex», «Ex on the Beach» und vieles weitere. Es erscheinen nicht nur Reactions auf die einzelnen Folgen, sondern er geht auch beispielsweise auf Online-Statements der Teilnehmer oder Entwicklungen in deren Privatleben ein. Auch ein Interview mit Eric Sindermann, einem ehemaligen Handballer, der inzwischen für seine Teilnahme bei verschiedenen Reality-Formaten bekannt ist, hat der Webvideoproduzent bereits geführt. In Zukunft sollen noch mehr derartige Gespräche folgen. Neue Video werden sehr regelmäßig hochgeladen, oftmals erscheinen sogar mehrere am Tag.Mit seinen Videos möchte Schrembs vor allem Menschen ansprechen, die genauso viel Spaß am Anschauen derartiger Formate finden, wie er selbst. So hat er es sich um Ziel gesetzt, in Zukunft noch mehr Zuschauer mit seinen Videos zu unterhalten. Seinem Kanal hat er passend dazu mit dem Motto „Everything can grow out of time“ versehen. Der YouTuber ist neben seinen Online-Aktivitäten, auch auf Instagram und TikTok, selbstständig im Bereich Marketing und Management tätig. Zudem ist in einem Online-Shop Merchandise erhältlich. Darunter fallen etwa Hoodies, T-Shirts, Kissen und Handyhüllen.