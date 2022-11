VOD-Charts

Lindsay Lohan feiert derzeit bei Netflix ihr Comeback, was nicht der einzige Grund zum Feiern für den Streamingdienst ist.

Im September kam die Welt nicht drum herum sich mit der britischen Königsfamilie zu beschäftigen, verstarb damals doch die langjährige Throninhaberin Queen Elizabeth II. Der Tod bestimmte tagelang die Nachrichten und hatte auch Einfluss auf die Produktion der Netflix-Serie, deren fünfte Staffel seit dem 9. November verfügbar ist. Die zweijährige Wartezeit hat sich gelohnt, denn die fünfte Staffel ist bislang ein Hit. In den ersten fünf Tagen verzeichnete die Serie Netflix-Angaben zufolge fast 108 Millionen Streamingstunden und belegt in den globalen Charts damit unangefochten den ersten Platz. Auch hierzulande machte «The Crown» eine gute Figur, doch dazu später mehr. Die von Goldmedia herausgegeben VOD-Charts beginnen mit. Die Krankenhaus-Serie brachte es auf eine Bruttoreichweite von 1,74 Millionen.Platz neun geht an Lindsay Lohan, die mit dem Netflix-Weihnachtsfilmihr Film-Comeback feiert. Zwischen dem 11. und 17. November wurde der Streifen 1,84 Millionen Mal abgerufen. Knapp davor reiht sichauf Platz acht ein. Die Mockumentary holte 1,87 Millionen Klicks. Ebenfalls gefragt bleibt die Sitcom. Die Serie mit Charlie Sheen und Jon Cryer wurde 2,02 Millionen Mal abgerufen.Das Comedy-Triple beschließtauf Rang sechs. Die bei Netflix verfügbare Serie holte in der 46. Kalenderwoche 2,06 Millionen Views. Wir bleiben bei Netflix, wechseln aber das Genre. Auf dem fünften Platz landetmit 2,22 Millionen Abrufen. Ein Rang davor kommtins Ziel. Die Zombie-Serie, die bei Netflix, Disney+ und Prime Video verfügbar ist, darf sich über 2,36 Millionen Klicks freuen.Die Drei-Millionen-Marke knackt Sitcom-Dauerbrennerund ordnet sich somit auf der niedrigsten Stufe auf dem Podest ein. Silber geht an die Serie, die mit 4,02 Millionen Aufrufen rund eine Million mehr generierte als die Nerds aus Pasadena. Vorwochen-Sieger, ebenfalls bei Netflix beheimatet, darf sich erneut über Gold freuen. Diesmal reichten 4,34 Millionen Klicks zum Sieg und zur doppelten Freude in Los Gatos.