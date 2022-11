«The Split»: Finale Staffel Anfang Dezember im NDR

TV-News

In wenigen Wochen startet im NDR Fernsehen die dritte und finale Staffel der britischen Drama-Serie «The Split – Beziehungsstatus ungeklärt» von Emmy- und BAFTA-Gewinnerin Abi Morgan.

Die dritte und letze Staffel vonumfasst sechs Folgen mit jeweils 50 Minuten. Die Fortsetzung der britischen Drama-Serie spielt wieder in der rasanten Welt der Londoner High-Society Scheidungsbranche. Abi Morgan und Dee Koppang O´Leary führen nach dem Drehbuch von Abi Morgen Regie. Die neue Staffel ist eine Sister Pictures Produktion in Ko-Produktion mit Little Chick und BBC America. In den Hauptrollen sind Nicola Walker (Hannah), Barry Atsma (Christine), Stephen Mangan (Nathan), Fiona Button (Rose), Annabel Scholey (Nina), Deborah Findlay (Ruth), Lara Pulver (Kate), Chukwudi Iwuji (Zander Hale) und Damian Molony (Tyler Donaghue) zu sehen. In der ARD Mediathek sind die neuen Episoden ab dem 2. Dezember verfügbar – gemeinsam mit den bisherigen Folgen. Im NDR Fernsehen wird die Staffel einen Tag früher ab dem 1. Dezember, immer donnerstags im Doppelpack, um 22:00 Uhr und 22:50 Uhr ausgestrahlt.Theoretisch kennt sich Hannah bestens mit Scheidungen aus. Sie weiß, was nach der Trennung getan werden muss, welche Register zu ziehen sind, wie sie ihre Mandanten bestmöglich durch die schwere Zeit bringt. Nun trifft es sie selber und hier versagen alle Regeln und alle rationalen Argumente. Im Mittelpunkt dieser letzten Staffel steht die Trennung von Hannah und ihrem Mann Nathan. Die beiden Scheidungsanwälte gehen in ihre eigene Scheidung erste einmal einvernehmlich an – bis schockierende Enthüllungen zu einem schmerzhaften Showdown ihrer Beziehung führen. In der Zwischenzeit verbringt Mutter Ruth viel Zeit mit ihrem neuen Podcast und ihrem Freund Ronnie, Schwester Nina jongliert mit ihrem Leben als alleinerziehende Mutter und ein unerwartetes und schreckliches Ereignis stellt das Leben von Rose und James auf den Kopf. Die chaotische und authentisch gezeichnete Patchwork-Familie beweist erneut, dass eine Scheidung nicht gleichbedeutend mit Scheitern sein muss – und dass es nach der Trennung noch viel Hoffnung gibt. Aber auch, dass manche Beziehungen nicht für die Ewigkeit angelegt sein können.„Was bedeutet Liebe, was bedeutet Bindung wirklich? Darum ging es in der Serie eigentlich schon immer. Abi Morgan hat von Anfang an gesagt, dass das das Trojanische Pferd ist; es ist eine Serie über Scheidung, die eigentlich von Liebe handelt“, erklärt Hauptdarstellerin Nicola Walker, während Abi Morgan über das Ende sagt: „Ich denke, es ist wie das Ende jeder guten Beziehung, es lässt sich darüber streiten!“