Erneuter Zielgruppen-Tagessieg für die «heute-show»

Oliver Welke kann sich mittlerweile mehrfach Zielgruppen-Sieger nennen. Die «heute-show» schlägt die privaten Formate mit Leichtigkeit. Gestern endlich auch «Ninja Warrior Germany».

Freitag, 04. November - Dieholt 1,02 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zum ZDF . Bester Wert des gesamten Tages über alle Sender gesehen, Marktanteil 20,7 Prozent. Freitag, 11. November - Die «heute-show» muss sich knapp mit 0,91 Millionen jüngeren Zuschauern dem RTL-Format «Ninja Warrior Germany» (0,94 Millionen) geschlagen geben. Freitag, 11. November - Das Duell bleibt bestehen. «Ninja Warrior Germany» holt 0,94 Millionen Umworbene, die «heute-show» kommt auf 0,91 Millionen Jüngere. Im vorletzten Monat des Jahres steht es also 2:1 für RTL - doch das ZDF gleicht aus.Mit sprichwörtlich wehenden Fahnen wollte RTL das Finale vonfeiern und auf den ersten Blick gibt es wenig auszusetzen. Starke 2,3 Millionen Gesamtreichweite, ein Marktanteil im Gesamten von 9,3 Prozent - durch die Bank Rekord-Staffelwerte. Die Zielgruppe sieht ebenfalls gut aus, 0,96 Millionen Werberelevante, der Marktanteil lag demnach bei 16,5 Prozent. Doch hat der Kölner Sender die Rechnung ohne das ZDF gemacht. Dieschien in den letzten zwei Wochen nur etwas Luft geholt zu haben, denn gestern konnte der Tagessieg bei den jüngeren Zuschauern nur Mainz gehören.Schon insgesamt war das Satire-Format mit 4,32 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,0 Prozent sehr erfolgreich, die Leistung bei den Jüngeren setzt dem Ganzen jedoch die Krone auf. Exzellente 1,08 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schauten sich das Welke-Format an, der Marktanteil von 19,9 Prozent unterstreicht das starke Ergebnis. Mainz zieht also mit RTL gleich - einen Freitag im November haben wir noch.