Üppiges Gehalt für Bob Iger

Wirtschaft

Der neue Disney-Chef erzählte, Bob Chapek sei „ohne Grund“ entlassen worden.

Bob Iger verblüffte die Unterhaltungsindustrie, als er am Sonntagabend seine Rolle als CEO der Walt Disney Company wieder antrat. Der frühere Disney-Chef erhält ein Grundgehalt von einer Million Dollar, wenn er in seinen alten Job zurückkehrt, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht. Aber dieser Pakt könnte noch viel reicher werden, wenn Iger und Disney bestimmte Zielvorgaben erreichen.Iger hat außerdem Anspruch auf einen jährlichen Bonus von bis zu einer Million Dollar sowie auf eine langfristige Leistungsprämie mit einem Zielwert von 25 Millionen Dollar für jedes Jahr seiner Vertragslaufzeit. Das bedeutet, dass Iger bis zu 27 Millionen Dollar verdienen kann. Der Vertrag des Disney-Chefs begann am 20. November 2022 und endet am 31. Dezember 2024.Aus den Unterlagen ging nicht hervor, welche Art von Abfindungspaket Bob Chapek, den Iger als CEO ablöste, erhalten wird. Es heißt jedoch, dass Chapek, der eine turbulente Amtszeit bei dem Medienriesen hinter sich hat, "ohne Grund" entlassen worden sei. Er ist sowohl aus dem Vorstand als auch von seinem Posten bei Disney zurückgetreten.