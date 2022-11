SWR verabschiedet Ursula Cantieni

TV-News

Kurz vor Weihnachten verabschiedet sich der SWR von der langjährigen «Die Fallers»-Darstellerin mit einer Doku und einer Sonderausgabe von «Sag die Wahrheit».

Ursula Cantieni gehört seit vielen Jahren zum Inventar des SWR . Fast 30 Jahre lang verkörperte die Schauspielerin die Figur der großherzigen Bäuerin Johanna Faller in der SWR-Schwarzwaldserie. Aus persönlichen Gründen verabschiedet sich Cantieni nun von der Sendung, weswegen der öffentlich-rechtliche Sender einen Abschieds-Abend plant. Am 22. Dezember zeigt man um 21:00 Uhr zunächst die Dokuund blickt auf die Karriere der gebürtigen Schweizerin zurück, die ursprünglich gar nicht Schauspielerin werden wollte.Im Anschluss sendet der SWR eine Sonderausgabe vonmit dem Titel „Bye-bye Ursula Cantieni“. Neben «Die Fallers» war «Sag die Wahrheit» das zweite SWR-Format, in dem Cantieni jahrelang zu sehen war. Die Sonderausgabe, die ab 22:00 Uhr gesendet wird, blickt zusammen mit Ursula Cantieni auf fast 20 Jahre der Rateshow zurück. Bei dem Quiz ist sie als „die Dame mit dem Röntgenblick" bekannt. «Sag die Wahrheit» bedankt sich bei der Schauspielerin mit ganz besonderen Rückblicken, Highlights und Überraschungen, wie es in der Ankündigung heißt. Mit dabei sind wie üblich auch Smudo, Kim Fisher und Pierre M. Krause, der SWR verspricht „glamourösen Ratespaß und emotionale Momente“. Beide Formate sind nach der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek abrufbar.Cantieni sagt über ihren Abschied: „Erkennen, wenn die Zeit für Veränderung ist. Danke, dass ich «Die Fallers» und «Sag die Wahrheit», zwei ganz besondere Produktionen, mit aufbauen durfte – danke für diese lange Wegstrecke!"