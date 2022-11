«Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick» kurz vor Weihnachten

TV-News

Auch in diesem Jahr befassen sich Gregor Gysi und Harald Schmidt mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Monate.

Traditionen soll man pflegen – ganz gleich, wie düster die Zeiten sind. Ob Russlands Krieg in der Ukraine, die aktuelle WM-Diskussion, der Tod der Queen und die Midterms in den USA, Gregor Gysi und Harald Schmidt widmen sich in ihrem Jahresrückblickden relevantesten Themen der vergangenen Monate. Der Rückblick der besonderen Art findet erneut im Club Bricks am Gendarmenmarkt in Berlin statt und wird am Donnerstag, den 22. Dezember um 23:30 Uhr bei ntv ausgestrahlt.«Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick» ist eine Produktion von probono und wird unter anderem am 23. Dezember um 19:10 Uhr, am 25. Dezember um 11:10 Uhr sowie am 26. Dezember um 17:10 Uhr bei ntv wiederholt. Zudem steht die Sendung nach der TV-Premiere auch auf RTL+ auf Abruf bereit.Seit Februar herrscht in der Ukraine nach russischen Angriffen ein brutaler Krieg. Gregor Gysi und Harald Schmidt blicken nach Osteuropa und ordnen die Ereignisse und deren Folgen ein. Außerdem diskutieren die beiden den Verkauf von Twitter an den US-Milliardär und Gründer von mehreren Unternehmen – wie SpaceX und Tesla – Elon Musk. Darüber hinaus schauen sie auf die Rekordhitze in Europa. Die Sommermonate Juni bis August waren so warm wie noch nie seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. Die Hitzewelle hat zu schlimmen Waldbränden und Dürren in vielen Teilen Europas geführt. Auch die Klimaproteste haben in diesem Jahr ein neues Ausmaß angenommen. Gysi und Schmidt nehmen zudem den Anschlag auf Nordstream 1 unter die Lupe und diskutieren unter anderem die Folgen.