ZDF strahlt zum Jahreswechsel neue «SOKO Hamburg»-Staffel aus

TV-News

In den insgesamt zwölf neuen Folgen stoßen zwei neue Mitglieder zum «SOKO»-Team hinzu.

In der kommenden Staffel kommt es zu personellen Wechseln bei. In den Hauptrollen spielen Marek Erhardt (Kriminalhauptkommissar Oskar Schütz), Paula Schramm (Kriminalkommissarin Franzi Berger) sowie Anna von Haebler (Hauptkommissarin Lena Testorp), die aus dem Mutterschutz zurückkehrt, in den sie während der vierten Staffel ging. Darüber hinaus stößt Thiago Braga de Oliveira zum Cast dazu, der künftig als Polizist Luiz Vieira dos Santos ermittelt. Hinzu kommt außerdem Oceana Mahlmann, die bisher vor allem als Sängerin bekannt war und nun als Kollegin Ella Hansen zum Team stößt. Von der Serie verabschieden werden sich Pegah Ferydoni (alias SOKO-Leiterin Sarah Khan) und Garry Fischmann (alias Kriminaloberkommissar Max Nordmann).Nach den Drehbüchern von Katja Töner, Tarek Roehlinger, Karen Riefflin und anderen werden die neuen Folgen von Tarek Roehlinger, Sophie Averkamp, Lynn Oona Baur und Philipp Klinger inszeniert. Die Serie wird von der Network Movie Film- und Fernsehproduktion produziert. Lasse Scharpen fungiert als Produzent, Pauleena Liccini als Producerin. Gedreht wurde die Staffel, wie die vorherigen Staffeln, in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Ab dem 2. Januar 2023 sind die Episoden immer montags um 18:00 Uhr zu sehen. Jeweils eine Woche zuvor steht die aktuelle Folge bereits in der ZDFmediathek bereit – somit erfolgt der Staffelauftakt online schon am 26. Dezember 2022.Die neue Runde beginnt mit der Folge „Das Fenster zum All“. Darin fällt die zukünftige Astronautin Maja Kuchenbecker von der Aussichtsplattform des Hamburger Planetariums in die Tiefe und stirbt sofort. Alles deutet darauf hin, dass sie gestoßen wurde. Ihr Ex-Mann Frieder Kuchenbecker ist verzweifelt und weiß nicht, wie er es dem kleinen Sohn Noah beibringen soll, der seit der Trennung bei ihm lebt. Schon während ihres Vortrags im Planetarium wurde Maja immer wieder von einer unbekannten Buhruferin gestört.Schnell gerät Majas Konkurrentin Judith Korten in Verdacht. Beide Frauen waren die letzten Bewerberinnen um einen Flug zur Raumstation ISS. Die junge Umweltaktivistin Lucy Randel kann schließlich als störende Besucherin im Planetarium identifiziert werden. Doch ist sie auch Majas Mörderin? Denn inzwischen hat sich Leif Schatteburg, Chef einer Privatklinik, als Majas Arzt und großzügiger Sponsor entpuppt, der für seine finanzielle Unterstützung wichtige medizinische Daten von ihr wollte. Doch war sie nach vorübergehenden Augenproblemen wirklich noch für die Raumfahrt geeignet? Tatsächlich hatte Leif Schatteburg am Tatabend sein Geld zurückgefordert. Kam es zum Streit, oder sagt er die Wahrheit, dass Maja ihren Traum aufgeben wollte?