«Der Doktor und das liebe Vieh»: Tierischer Nachschub bei Sky

TV-News

Neben der britischen Serie findet auch die zehnte «Doc Martin»-Staffel ihren Weg zu Sky. Zudem präsentiert der Bezahlsender zwei Naturdokus.

Sky hat die dritte Staffel vonangekündigt, die ab dem 24. Dezember auf Sky One ausgestrahlt wird. Darüber hinaus werden die insgesamt sieben neuen Geschichten der britischen Serie auch über Sky Q und beim Streamingdienst WOW abrufbar sein. Am 24., 25. und 26. Dezember gibt es ab 20:15 Uhr jeweils zwei Folgen, am 27. Dezember strahlt der Bezahlsender das Weihnachtsspecial aus. Auch der WDR setzt an den Feiertagen (24. & 25. Dezember) auf den Stoff und wiederholt die erste Staffel jeweils im Nachmittagsprogramm ab 14:45 Uhr mit jeweils drei Folgen sowie das Special am Sonntag.Die dritte Runde spielt im Frühjahr 1939, als James (Nicholas Ralph) mit seiner großen Liebe Helen (Rachel Shenton) ein neues Kapitel in seinem Leben beginnt. Doch der Hochzeitstag verläuft anders als geplant. Beruflich fordert der Tierarzt mehr Mitspracherecht in Siegfrieds (Samuel West) Praxis – was immer öfter zu Konflikten führt. Besonders liegt James die Einführung einer neuen Tuberkulose-Testmethode für Rinder am Herzen, die bei den Bauern jedoch nicht auf Begeisterung stößt. Unterdessen belastet der sich abzeichnende Krieg gegen Hitlerdeutschland ganz Darrowby. Meldet sich auch James bald zum Dienst an der Waffe?Ebenfalls am 24. Dezember starten bei Sky neun neue Folgen von, die unter anderem mit Martin Clunes, Caroline Catz und Ian McNeice bestückt ist. Die charmante britische Dramedyserie um einen ruppigen Londoner Chirurgen mit Blutphobie, den es als Landarzt in ein schläfriges Küstennest in Cornwall verschlägt, geht in die zehnte Runde.Den ersten tierischen Neuzugang im Winter bekommt das Publikum ab dem 19. Dezember auf Sky Nature sowie WOW zu sehen. In acht Folgen erforscht, was bei den Tieren des Chester Zoos in England passiert, wenn weder Mitarbeiter noch Besucher zuschauen. Über fünf Jahre hinweg filmten Kameras in den Gehegen das verborgene Leben der tierischen Bewohner des Parks. Die Doku-Reihe blickt in einem Best-of auf die besten Momente und außergewöhnlichsten Geschichten aus dieser Zeit zurück.Zum Jahresende erweitert sich mitdas Sortiment von Sky Nature, WOW und Sky Q. Am 28. Dezember erhalten die Kunden sowohl Staffel eins als auch Staffel zwei im Doppelpack mit insgesamt 20 Episoden. Ob Eisbär, Polarfuchs oder Uhu – die erfahrenen Tierärzte des Assiniboine Park Zoos setzen in der eisigen Kälte Kanadas alles daran, ihren außergewöhnlichen Patienten wieder auf die Beine zu helfen.