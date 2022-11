«Tatsächlich Liebe»-Special entsteht

US-Fernsehen

Die Moderation des Hulu-Programms übernimmt ABC-Star Diane Sawyer.

wird am Dienstag, den 29. November auf ABC ausgestrahlt. ABC-Nachrichtenmoderatorin Diane Sawyer wird den 20. Jahrestag der Entstehung des Filmklassikersmit einer Sondersendung zur Hauptsendezeit begehen.Das einstündige Special enthält Interviews mit den Stars des Films, darunter Hugh Grant, Emma Thompson, Bill Nighy, Laura Linney, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson und anderen, sowie mit Autor und Regisseur Richard Curtis und einer Botschaft von Martine McCutcheon. Das Special beleuchtet, wie der Film zu einer geliebten Weihnachtstradition und einer weltweiten Sensation wurde, und gibt neue Einblicke in Geheimnisse hinter den Kulissen und ikonische Szenen.Das Special wird auch untersuchen, wie die COVID-19-Pandemie die Art und Weise, wie wir lieben und miteinander in Kontakt treten, und die allgegenwärtigen Taten der Freundlichkeit in unseren Familien und Gemeinschaften neu ausgerichtet hat. Ob das Special auch zu Disney+ in Deutschland wandert, ist unklar.