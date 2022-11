Oxygen untersucht Mord-Serie von Louisiana

US-Fernsehen

Mit einer fünfstündigen True-Crime-Serie will man dem Verbrechen auf die Spur gehen.

Oxygen True Crime, die Heimat von qualitativ hochwertigen True-Crime-Programmen, untersucht die 12 Jahre zwischen 1992 und 2004, in denen mehr als drei Dutzend Frauen in allen Ecken von Louisianas Hauptstadt brutal ermordet wurden, in einem brandneuen Special,. Das fesselnde Event, das am Samstag, den 10. Dezember um 21.00 Uhr mit einem zweistündigen Zweiteiler ausgestrahlt wird und am Sonntag, den 11. Dezember um 21.00 Uhr fortgesetzt wird, schildert die langen und komplizierten Ermittlungen, bei denen die Strafverfolgungsbehörden nach einem Muster in den Morden suchen und die Frage beantworten, ob es einen Serienmörder oder mehrere Serienmörder gab.Die wunderschöne Stadt Baton Rouge war fast ein Jahrzehnt lang von Angst gelähmt, als 36 Frauen in der ganzen Stadt auf unberechenbare Weise ermordet wurden. Während die Serienmörder frei herumliefen, sorgten die grausamen Morde für Verwirrung und Ungereimtheiten, ohne dass es ein Muster oder eine passende Viktimologie gab. Mit Tausenden falscher Spuren und Dutzenden falscher Verdächtiger hatte die Polizei Mühe, ein Profil zu erstellen und den Mörder zu finden, der hinter der Serie bösartiger Angriffe steckte. Die Polizei verfolgte eine Sackgasse nach der anderen, aber nach einem erschreckenden Verhör mit einem Serienmörder in Verbindung mit freigelegten Beweisen wurde schließlich aufgedeckt, dass es nicht nur einen Serienmörder gab, sondern mehrere nicht miteinander in Verbindung stehende, sich überschneidende Mörder, die den Bayou im selben Zeitraum heimsuchten.In der dreistündigen Sondersendung kommen zum ersten Mal die Familien der Opfer zu Wort, Berichte von Überlebenden aus erster Hand und Interviews mit den Strafverfolgungsbehörden, die schließlich Gerechtigkeit für viele der ermordeten Frauen finden. Das Format wird von Jupiter Entertainment mit Patrick Reardon, Deborah Allen, Jeff Collins und George Plamondon als ausführende Produzenten und Dale Fisher als mitausführender Produzent produziert.