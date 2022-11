MDR und Tom Wlaschiha arbeiten zusammen

TV-News

Die Ausstrahlung von «Die Abenteuer der kleinen Trompete» findet Heilig Abend statt.

Der «Game of Thrones»-Star hat für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) die Instrumentenkundevon Hand Sanding neu interpretiert. Wie die Fernsehanstalt mitteilte, gehörte das Stück unter den Klassikern der Kinderschallplatten der DDR. Der Musiker Hans Sandig war Gründer und bis zu seinem Tod Leiter des Rundfunk-Kinderchors Leipzig (heute MDR-Kinderchor).MDR KLASSIK schickt jetzt in einem neuproduzierten Film den internationalen Schauspielstar Tom Wlaschiha mit der kleinen frechen Trompete wieder auf Reisen, um die Instrumente des MDR-Sinfonieorchesters spielerisch zu entdecken. Das Werk ist in der ARD Mediathek bereits seit 25. November zu sehen. Im klassischen Fernsehen wird der MDR das Stück an Heilig Abend um 07.00 Uhr ausstrahlen.Die Geschichte folgt den Spuren der frechen kleinen Trompete, die eines Morgens aus der engen Turmstube ausbricht, und auf ihrem Weg in die Stadt zahlreiche Instrumente kennenlernt. Bevor am Ende alle gemeinsam ein großes Konzert geben, gilt es einige Herausforderungen zu meistern.