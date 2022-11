Nina Pater wird den Journalismus im hr betreuen

Köpfe

Im Februar 2023 wird die erfahrene Reporterin die gesamte journalistische Arbeit leiten.

Der Hessische Rundfunk (hr) setzt im Februar 2023 Nina Pater als Managerin für medienübergreifenden Journalismus ein. Pater wird direkt an die Programmdirektorin Gabriele Holzner berichten und ist somit auch eng in die Geschäftsleitung eingebunden. Ihre Aufgabe ist die Entwicklung von neuen Angeboten für Hessen. Außerdem soll das Profil des Senders geschärft werden."Das ist eine unglaublich spannende wie herausfordernde Aufgabe", so Nina Pater, "für die ich meine ganze Leidenschaft als öffentlich-rechtliche Journalistin einbringen werde. Beobachten wir doch gerade ein starkes Auseinanderdriften der Gesellschaft, so ist es umso wichtiger, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Zusammenhalt beizutragen. Das treibt mich tagtäglich an. Die Welt ist mehr als Schwarz oder Weiß. Unser Job ist es, die Grautöne zu erklären und den Menschen Orientierung zu geben. Deshalb freue ich mich auf die neue Tätigkeit."Nina Pater, Jahrgang 1975, arbeitet seit 1999 in verschiedenen Funktionen für den Hessischen Rundfunk, nach ihrem Volontariat unter anderem als Moderatorin und CvD bei hr-iNFO und als landespolitische Korrespondentin im Studio Wiesbaden. Zuletzt verantwortete Nina Pater als Crossmediale Managerin Video im Programmbereich Hesseninformation die «hessenschau» und das Format «maintower» im hr-fernsehen.