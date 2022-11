Miley Cyrus kehrt mit ihrer Silvesterparty zurück

US-Fernsehen

In der Gala wird auch weiterhin Dolly Party dabei sein.

NBC läutet das neue Jahr mit der zweiten Ausgabe vonein. Gastgeberin ist die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Miley Cyrus, die von Co-Moderatorin und weltweitem Superstar Dolly Parton unterstützt wird. Die mit Stars gespickte Veranstaltung, die von «Saturday Night Live»"-Schöpfer Lorne Michaels produziert wird, bietet ein hochkarätiges Programm mit musikalischen Darbietungen und besonderen Gästen, die noch bekannt gegeben werden.«Mileys Silvesterparty» wird am Samstag, den 31. Dezember, von 22:30 bis 00:30 Uhr live aus Miami auf NBC ausgestrahlt und wird auch live auf Peacock gestreamt. "Die erste «Miley's New Year's Eve Party» war ein voller Erfolg und wir wissen, dass die diesjährige Show genauso spektakulär sein wird, mit vielen Überraschungen und viel Spaß", sagte Jen Neal, Executive Vice President, Entertainment Live Events, Specials und E! News, NBCUniversal Television and Streaming. "Wir können es kaum erwarten, dass die Party losgeht."Letztes Jahr war «Miley's New Year's Eve Party» die Nummer 1 der meistgesehenen Unterhaltungsshows im gesamten TV im Jahr 2021 und brachte NBC die beste Silvester-Zuschauerzahl in den Demos 18-49 und 18-34 seit 2014. Das Format wird von Lorne Michaels und Miley Cyrus produziert. Jesse Ignjatovic und Evan Prager werden als ausführende Produzenten für Den of Thieves tätig sein. Der Film wird außerdem von Tish Cyrus' Hopetown Entertainment produziert und von Joe DeMaio inszeniert.