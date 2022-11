Oman-Film kommt in den Nahen Osten

International

Nachdem bereits eine Kino-Auswertung stattfand, wird nun «The Falconer» in arabischen Ländern zu sehen sein.

Die in Dubai ansässige Front Row Filmed Entertainment hat alle Rechte für den Nahen Osten und Nordafrika an dem im Oman gedrehten Dramaerworben, bei dem Adam Sjöberg Regie führt und Seanne Winslow die Hauptrolle spielt. Der Film wird als der erste internationale Spielfilm bezeichnet, der komplett im Oman gedreht wurde.«Falconer» erzählt die Geschichte von zwei Teenagern aus unterschiedlichen Welten, von denen der eine ein Dorfbewohner namens Tariq und der andere ein weißer Westler namens Cai ist und die besten Freunde sind. Gemeinsam stehlen und verkaufen sie Zootiere, um Geld für die Schwester des einheimischen Jungen zu sammeln, damit sie die Scheidung von einer missbräuchlichen Ehe bezahlen kann.Produziert wird das Bild von den Regisseuren und David Jacobson ("The Butler"), der den Film direkt an Front Row verkauft hat. Der in Englisch und Arabisch gedrehte Film mit den Newcomern Rami Zahar, Rupert Fennessy und Noor Al Huda in den Hauptrollen feierte seine Weltpremiere auf dem Heartland International Film Festival in Indianapolis, wo er den Preis für die "Beste Premiere" gewann. Der Film wurde auf mehr als zwanzig weiteren US-amerikanischen und internationalen Festivals gezeigt, wo er eine Reihe von Preisen erhielt. Der Film wurde im Oktober 2022 über Gravitas Ventures in den USA in die Kinos gebracht.