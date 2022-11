Sat.1-Chef hat neuen Vorabend gewürfelt

TV-News

Daniel Rosemann nimmt vor dem Start von «Volles Haus» erneut Änderungen vor.

Nach wirklicher Planung sieht das nicht aus: Sat.1-Programmchef Daniel Rosemann nimmt Änderungen am werktäglichen Programm vor. So wird beispielsweise die Spielshowvom 18.00 Uhr-Sendeplatz auf 19.00 Uhr wechseln. Bereits zum Start der Programmoffensive vor ein paar Wochen war Daniel Boschmann dort beheimatet und konnte nicht überzeugen. Die Änderung greift ab Montag, den 5. Dezember über.Die Seriemuss den 19.00 Uhr-Platz räumen und darf zurück auf die 18.00 Uhr-Stunde. Auch weiterhin werden Doppelfolgen ausgestrahlt. Zwischen 16.30 und 18.00 Uhr bleibt die Ausstrahlung vonunverändert. Bereits am kommenden Montag fallen die Wiederholungen vonam werktäglichen Morgen um 11.00 Uhr weg, stattdessen wirdwiederholt.Völlig aufgegeben hat man inzwischen den Samstag, denn Rosemann künftig nicht mehr als Fernsehsender, sondern als Playlist bespielt. Zwischen 05.15 und 12.00 Uhr gibt es Reruns von, ehe man 16 Episoden vonwiederholt. Die Sendung wird bis 19.55 Uhr im Programm bleiben. Am 26. November besteht das Sat.1-Programm dann aus sechs unterschiedlichen Fernsehsendungen.