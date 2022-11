Bild TV stellt Live-Strecke ein

TV-News

Ein kurzes Gastspiel für Thomas Kausch, der der Anchormann der täglichen Nachrichten wurde.

Die Würfel sind gefallen: Nachdem die Reichweiten von Bild TV weiterhin nur enttäuschend sind, wird man den Sender in der jetzigen Form nicht fortführen. Bereits Anfang des Monats spekulierte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, dass man bei Axel Springer über Veränderungen nachdenkt. Wie nun der Branchendienst „Medieninsider“ vermeldet, ist Ende des Jahres Schluss.Bereits am Donnerstag wurden die Mitarbeiter über die Programmplanung 2023 informiert, die künftig keine Live-Strecken mehr im Tagesprogramm vorsieht. Mit der Fußball-Berichterstattung am Sonntag, Formate wie «Viertel nach Acht», «Die richtigen Fragen» und «Reif ist live» will man allerdings On Air bleiben. Auch das Set, das neben dem „Welt“-Studio steht, wird nicht abgebaut und soll für Sondersendungen genutzt werden.Doch Axel Springer ist weiterhin im Nachrichtengeschäft stark aufgestellt. Die Verzahnung von Welt TV und der Welt-Print-Redaktion klappt hervorragend. Außerdem beliefert man die Fernsehsender N24 Doku und künftig auch vermehrt Bild TV mit den eingekauften Dokus.