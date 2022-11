«Pocketwatch»: Jetzt ist auch Rita Ora dabei

US-Fernsehen

Zuletzt hat Disney die Verpflichtung von Brandy als Cinderella angekündigt.

Disney+ gab heute bekannt, dass die talentierten Multi-Hyphenate-Darstellerinnen Brandy und Rita Ora in(Arbeitstitel), der neuesten Folge des musikgetriebenen Megahits «Descendants» von Disney Branded Television, in das fantastische Königreich Auradon reisen werden. Brandy wird in die Rolle des Aschenputtels zurückkehren, die sie erstmals 1997 in Walt Disney Television's kultiger Version von «Rogers and Hammerstein's Cinderella» spielte. Ora, die die Hauptrolle in «Kung Fu Panda: The Dragon Knight» mitwirkte und zuletzt an der Seite von Jamie Foxx und Robert De Niro in dem kommenden Film «Tin Soldier» zu sehen war, wird die schurkische Herzenskönigin aus «Alice im Wunderland» spielen.Ora und Brandy gesellen sich zu den bereits angekündigten Darstellern China Anne McClain («Descendants 2»), Kylie Cantrall («Gabby Duran and the Unsittables») und Dara Reneé («High School Musical: The Musical: the Series»). Außerdem gehören Malia Baker, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley und Joshua Colley zum talentierten Cast. Außerdem wird Fan-Liebling Melanie Paxson ihre Rolle als gute Fee aus den vorherigen «Descendants»-Filmen wieder aufnehmen.Die «Descendants»-Filme entfalteten eine phantasievolle Mythologie zweier neuer Länder, des idyllischen Auradon und der zerlumpten Insel der Verlorenen, Heimat der jugendlichen Nachkommen von Disneys ikonischsten Charakteren und vor allem der berüchtigtsten Schurken. Die kühne neue Geschichte von «The Pocketwatch» kehrt in diese Länder zurück.