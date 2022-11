«Das Duell um die Welt» geht unter

Quotennews

Es lief bereits schlechter, aber mit diesen Zahlen werden die ProSieben-Moderatoren nicht hausieren gehen.

Ein Samstagabend zum Vergessen. Eine alte Folgeund prompt wollen bei ProSieben lediglich 0,63 Millionen Zuschauer einschalten. Der Marktanteil der Primetime-Show lag bei 3,1 Prozent, die jüngere Zuschauerschaft holte etwas die Kohlen aus dem Feuer. Hier schafften es 0,42 Millionen Umworbene immerhin auf ordentlich 8,7 Prozent am Markt, dennoch kein glorreicher Wert. Schlechter lief es für die Show zuletzt im Februar diesen Jahres mit 0,43 Millionen Zuschauern und 0,32 Millionen Werberelevanten.Hier waren damals 2,5 und 7,5 Prozent an den Märkten zu holen, doch muss gesagt sein, dass hier an einem Mittwoch ab 21:20 Uhr gesendet wurde. Mit einer Samstag-Primetime ist das also nicht wirklich zu vergleichen. Im Anschluss an die Primetime holteab 0:35 Uhr noch 0,17 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,2 Prozent nach Unterföhring. Die Zielgruppe definierte sich mit 0,12 Millionen und einem Anteil von 6,9 Prozent am entsprechenden Markt.Das Ausmaß der schlechten Zahlen wird erst beim Blick auf die Konkurrenz deutlich. Immerhin konnte ProSieben noch «Léon - Der Profi» von RTLZWEI hinter sich lassen, hier waren 0,57 Millionen Zuschauer möglich. Bei Sat.1 waren mit «Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer» ► 0,68 Millionen möglich, «The Da Vinci Code - Sakrileg» holte bei VOX gute 1,13 Millionen.