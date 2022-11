Mäßige Quoten für die «Ehrlich Brothers»

Quotennews

«Ehrlich Broters Live! Dream & Fly» nennt sich das neue RTL-Format für den Samstagabend. Die erste Programmierung lief nicht wirklich zauberhaft.

Eine Zauber-Show für den Samstagabend, warum nicht. RTL holt neu ins Programm. Wobei sich hinter dem Konzept mehr Show als Zauber verstecken sollte, doch beginnen wir mit den Zahlen des gestrigen Abends. Insgesamt schalteten zur Primetime ordentliche 1,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren beim Kölner Sender zu, der Marktanteil bewegte sich damit auf die 7,0 Prozent. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ereigneten sich 8,7 Prozent Marktanteil bei 0,51 Millionen Umworbenen.Nach «Tagesschau» und «FIFA Fußball-Weltmeisterschaft» also der beste Zielgruppen-Wert, insgesamt nach dem hauseigenen News-Formatdie beste Gesamt-Reichweite eines privaten Formats. Wo soll sich an dieser Stelle demnach beschwert werden? Offenkundig auf inhaltlicher Ebene. Die klassischen Zauber-TV-Show-Fragen wurden gestellt. Die «Ehrlich Brothers» tauchten per Helikopter in der Lanxess-Arena in Köln auf, sie teleportierten sich durch die Arena auf eine andere Plattform, schwebten über das Publikum und machten auf 5-Euro-Scheinen 100-Euro-Scheine.Doch die erste Enttäuschung versteckt sich im Titel der Show. «Ehrlich Broters Live!» war gar nicht live, sondern eine Aufzeichnung aus dem August. Die Illusionen samt Zersägen sind an sich fein, werden doch von sehr argen RTL-Possen und flauen Witzen unterbrochen, das brauchte es einfach nicht. Und wie es sich für eine Primetime-Show gehört, wurde am Ende noch gesunden, warum auch nicht.