Gastgeber Katar ausgeschieden

Quotennews

Mitunter eine sportlich wie auch rein im Sinne der Fairness gute Nachricht aus dem Gastgeber-Land der «FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022». Katar ist ausgeschieden.

Häme oder gar Spott soll an dieser Stelle in keinem Sinne an erster Stelle stehen. Aus rein sportlicher Sicht ist es folgerichtig, dass Katar sich bereits nach zwei Gruppenspielen sicher aus dem Zirkus derverabschiedet. Für genügend Geschichte, hat das Turnier indes sowieso schon gesorgt, die erste Niederlage eines Gastgebers in einem Auftaktspiel, Stadien, die wohl größer zu sein scheinen, als angegeben und aus Sicht der deutschen Fernsehlandschaft, schlechte Zahlen für Fußball-Übertragungen. Auch am gestrigen Freitag kamen die Live-Schalten im Ersten zu keinen, für Fußball-Verhältnisse, guten Zahlen.Ab 11:00 Uhr startete das Erste mit dem Spielin den «FIFA»-Tag, Wales verlor mit 0:2, zuschauen wollten lediglich 1,16 Millionen Fernsehende. Damit lag der Marktanteil der ersten Partie des Tages bei 18,0 Prozent, jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich 0,22 Millionen und damit 17,2 Prozent des Marktes definieren. Spiel 2, 14:00 Uhr, «Katar - Senegal». Ebenfalls mit 0:2 endet die Partie, Katar scheidet damit aus dem Turnier aus. Vor den Bildschirmen dabei waren, 2,21 Millionen Zuschauer und 0,49 Millionen Jüngere, die Marktanteile lagen bei 22,6 und 25,9 Prozent. Im Folgenden steigerte sich der Uhrzeit geschuldet das Interesse.Bei «Niederlande - Ecuador» lag die Reichweite bei 3,87 Millionen Zuschauern, «England - Wales» holte ab 20:00 Uhr schließlich 4,85 Millionen Zuschauer. Jüngere Zuschauer konnten zunächst 0,71 Millionen angezogen werden, später am Abend dann 1,32 Millionen. Die Marktanteile lagen damit bei 26,5 und 23,4 entsprechend jungen Prozent, insgesamt holten die Partien 23,2 und 18,6 Prozent am gesamten TV-Markt. Damit kam keines der gezeigten Spiele an die Reichweite der ZDF-Primetime heran.holte 5,99 Millionen Zuschauer nach Mainz, der Marktanteil lag hier bei 22,8 Prozent. Für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet sich der weitere Turnierverlauf am Sonntag, dem 27. November, um 20:00 Uhr im Duell mit Spanien. Das ZDF wird die Partie übertragen.