Flop mit Ansage: «Doppelt kocht besser» kommt zurück

Die Programmplanung innerhalb der ProSiebenSat.1-Gruppe wird immer schrecklicher. Jetzt greift man auf eine Idee zurück, die keinen Erfolg bringen wird.

Eigentlich wollte Sat.1 den Vorabend mit einer Kochshow veredeln. Doch in dieser werden nicht etwa leckere Speisen zubereitet, sondern die von Alexander Kumptner moderierte Show setzt auf das kontinuierliche Scheitern der Teilnehmer. Aus diesem Grund schmeckte den Zuschauern das Programm nicht, nach mehreren Versuchen nahm Sat.1 die von Constantin Entertainment produzierte Show aus dem Programm.Doch abgeschrieben hat Sat.1-Chef Daniel Rosemann diese Sendung noch nicht. Am Mittwoch, den 14. Dezember, wird die Sendung mit zwei neuen Folgen hinter «Das große Promibacken – Weihnachtsspezial» laufen. Mit diesem Vorhaben ging Rosemann schon einmal baden und zwar am 21. September. 80 Prozent der Zuschauer suchten das Weite, nur 0,29 Millionen Zuseher blieben im Anschluss an «The Taste» dran.In der ersten neuen Ausgabe müssen die Liebespaare Sally (38) & Jens (35), Michelle (29) & Fabian (29) sowie Anthony (50) & Patrizia (53) Plätzchen mit Vanillefrosting und Irish Coffee zubereiten. Los geht es um 23.20 Uhr. Eine Stunde später werden ein Gefüllter Bratapfel mit Sabayone und kandierte Nüsse gekocht. Erneut treten drei Liebespaare an.