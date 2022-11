NBC startet mit «The Wheel» noch in diesem Jahr

US-Fernsehen

Die britische Game-Show konnte in Deutschland mit Chris Tall kein Fuß fassen.

NBC rundet das Jahr mit einer zweiwöchigen Ausstrahlung der britischen Hit-Gameshowab, die von dem bekannten britischen Komiker Michael McIntyre moderiert wird. In der neuen US-Version dreht sich ein riesiges Rad mit prominenten Gästen, die alltäglichen Kandidaten helfen, lebensveränderndes Geld zu gewinnen. In Deutschland war die Show mit Chris Tall gescheitert.Die Ausstrahlung beginnt am Montag, 19. Dezember, mit neuen Episoden, die jeden Abend um 22.00 Uhr ausgestrahlt werden, und wird in der darauf folgenden Woche mit neuen Episoden um 20.00 Uhr fortgesetzt. Die Serie bietet spannende Quizfragen mit hohem Risiko, Momente zum Lachen und mehr als 50 All-Star-Gäste, die auf einem spektakulären, 42 Fuß breiten Drehrad sitzen.Das Staraufgebot umfasst Clay Aiken, Carole Baskin, Brie Bella, Tom Bergeron, Bobby Berk, Bre-Z, Jaime Camil, Christine Chiu, Margaret Cho, Deepak Chopra, Cat Cora, Victor Cruz, Ester Dean, Russell Dickerson, Taye Diggs, Sheila E., Shawn Johnson East, Josh Flagg, Kate Flannery, Vivica A. Fox, Debbie Gibson, Todrick Hall, Tony Hawk, Matt Iseman, JoJo, Chris Kattan, Steve Kornacki, Ricki Lake, Lyric Lewis, Loni Love, Richter Greg Mathis, Mark McGrath, Chrissy Metz, Mike "The Miz" Mizanin, Terrell Owens, Kyla Pratt, Christina Ricci, Andy Richter, Amber Riley, Adam Rippon, Captain Lee Rosbach, Jalen Rose, Sanya Richards Ross, Amber Ruffin, Mark Sanchez, Tori Spelling, Curtis Stone, Raven-Symone, Jackie Tohn, Bruno Tonioli, John Urschel, Buddy Valastro, Kym Whitley, Justin Willman, Carnie Wilson und Captain Sandy Yawn.In jeder einstündigen Folge, die von McIntyre kreiert und moderiert wird, begleiten sechs prominente Gäste die charismatischen Kandidaten mit Rat und Tat, während sie sich bemühen, als letzte zu überleben. Während die Kandidaten um die Chance wetteifern, über 100.000 Dollar zu gewinnen, stellen die Prominenten ihr Fachwissen in einer Vielzahl von lustigen und unverschämten Kategorien zur Verfügung - von Süßigkeiten und Komikern bis hin zu Poker und Politik.