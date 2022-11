HBO Max strahlt Doku-Serie über Branson aus

US-Fernsehen

Der Virgin-Gründer steht im Mittelpunkt einer neuen Reihe.

Der US-Streamingdienst hat zahlreiche Serien für den Dezember angekündigt. Natürlich wird auch das HBO-Format «His Dark Materials» zur Verfügung gestellt. Am 1. Dezember gibt es neue Geschichten von, ehe sieben Tage später die vierte Staffel vonzu sehen ist.geht am 8. Dezember ebenfalls weiter. Simon (Sultan Salahuddin) und K (Kareme Young), zwei unternehmungslustigen besten Freunden, die sich ihren Weg durch Chicago bahnen - wenn sie nicht gerade als Möbelpacker im örtlichen Rent-T-Own arbeiten.Die zweite Staffel von(ab 1. Dezember) ist die Staffel der Liebe. Zur Liebe gehören Freunde, Familie, Arbeit, romantische Liebe und vor allem die Selbstliebe. Sabi beschließt, dass sie nicht nur bereit für eine unkomplizierte Romanze ist, sondern auch, dass sich alle lieben sollen. Leider wird Sabi mit Situationen und Beziehungen konfrontiert, die alles andere als einfach sind, darunter die unerwartete Rückkehr ihres Vaters aus Dubai, die Schwierigkeiten der Kaneko-Bauers, als Bessy aus der Reha entlassen wird, und Probleme in der Bar Bük.Die vierteilige Doku-Serienimmt die Zuschauer ab 12. Dezember mit auf eine ausgedehnte und intime 70-jährige Reise, von Richard Bransons Erziehung als Sohn einer temperamentvollen, hartherzigen Mutter in Großbritannien bis hin zu seinen extremen, persönlichen Wagnissen, die sowohl dem Wachstum seiner Unternehmensmarken als auch seinem unstillbaren, lebenslangen Durst nach Abenteuern dienen.(ebenfalls ab 12. Dezember) handelt von Jessica, einer jungen, aufstrebenden Filmemacherin in Hollywood, die sich mit der Regie von Weihnachtsfilmen einen Namen gemacht hat. Doch als der gutaussehende Network-Manager Christopher auftaucht und droht, die Produktion ihres neuesten Films zu stoppen, weist Jessicas Assistentin Reena auf die Ironie hin, dass Jessica nicht nur versucht, ihren Weihnachtsfilm zu retten, sondern tatsächlich in einem solchen lebt.