NatGeo kauft «Tigre Gente»

US-Fernsehen

Man hat sich die lateinamerikanischen Rechte an Elizabeth Ungers genreübergreifender Wildlife Crime-Dokumentation gesichert.

Der National Geographic Channel hat Elizabeth Ungers Dokumentarfilmin Lateinamerika erworben, wo der Film am 22. April im Rahmen des Earth Day-Programms des Senders Premiere haben wird. Limonero Films hat den Film für den Vertrieb außerhalb Lateinamerikas erworben. «Tigre Gente», der auf dem Tribeca Film Festival 2021 seine Premiere feierte, wird von Unger zusammen mit Joanna Natasegara produziert, die für «The White Helmets» einen Oscar gewann und für «The Edge of Democracy» und «Virunga» für den Oscar nominiert war.Als Unger einen Dokumentarfilm über den Kampf um den Schutz des Jaguars in Bolivien drehte, wollte sie neue Wege im Genre der Wildtierkriminalität beschreiten, "indem sie die Ursachen der Mentalität erforscht, die die Nachfrage antreibt", sagt sie.Unger interessierte sich erstmals für den Schutz der Wildtiere in Bolivien, als sie Biologie an der Universität von North Carolina Wilmington studierte. Sie war gerade 19 Jahre alt, als sie das Land 2009 zum ersten Mal besuchte, um als Freiwillige bei der Rehabilitierung von Tieren mitzuhelfen, die Opfer des illegalen Wildtierhandels geworden waren."Diese Erfahrung hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich ein paar Jahre lang nicht losgelassen. Und damals, als ich mich mehr auf Fotojournalismus und Schreiben konzentrierte, hatte ich noch nie einen Dokumentarfilm gemacht. Ich fand die Geschichte faszinierend, eine Geschichte über den illegalen Handel mit Wildtieren in Lateinamerika, einfach weil niemand in der Presse darüber sprach. Ich meine, alle konzentrierten sich auf Elefanten und Nashörner in Afrika. Ich war mir nur nicht sicher, wie die Geschichte genau aussehen würde."