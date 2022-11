Buchclub

Der Physiker Randall Munroe beschäftigt sich wieder mit dummen Fragen und liefert spannende Antworten.

Randall Munroe ist in jeder Hinsicht ein Nerd, der sich gerne mit allerlei verrückten Situationen und hypothetischen Annahmen beschäftigt. In seinem neuen Buch "What if? 2" geht er erneut einigen kuriosen Dingen nach, die Freunde verrückter Wissenschaften mitunter an den Rand des Wahnsinns treiben. Immer getreu nach dem Motto: "Was wäre, wenn...?" stellt er theoretische Beispiele in den Raum, die er gekonnt mit wissenschaftlichen Aussagen und Berechnungen zerlegt.Um ein Beispiel von vielen zu nennen, geht Munroe etwa der Frage nach, was geschehen würde, wenn man an einer Feuerwehrstange vom Mond bis zur Erde rutschen würde. Wie lange würde es dauern, wie schnell wäre man unterwegs? Welche Gefahren kämen auf einen zu und überhaupt - wäre das, zumindest theoretisch, möglich? Diese und viele weitere, nicht unbedingt alltägliche Situationen, behandelt Munroe ausführlich und nimmt den Leser dabei mit in seine Welt aus Theorien, Lösungen und den Wegen dorthin. Langweilig wird es dabei auf keinen Fall!Seine Denk- und Lösungsansätze bringt Munroe aus seiner NASA-Zeit mit. Dort war er bis 2006 als Roboter-Ingenieur tätig und erhielt damit viele Einblicke jenseits eines "Normalos". Jahrelang umgeben von Nerds und Wissenschaftlern aus der Raumfahrt hat sich der Autor so manches Insider-Wissen und Herangehensweisen angeeignet. Umso genauer geht er teils absurde Theorien an und führt seine Betrachtungsweisen von allen Seiten penibel aus. Trocken wirkt "What if? 2" dennoch nicht - schließlich ist Randall Munroe's Humor als Comic-Autor und Verfasser des ersten "What if?"-Bandes schon weltweit bekannt.Mit "What if? 2" ist Randall Munroe ein würdiger Nachfolger zu seinem ersten "What if?" gelungen, welches bereits 2014 erschienen ist. Der erste Band gilt seither als absoluter Kult-Bestseller, wurde in viele verschiedene Sprachen übersetzt und fand weltweit Anklang. Auch der zweite Band hat das Potential, diese Durchschlagskraft zu erreichen. Mit gewohntem Humor und neuen, aberwitzigen Ideen geht er in zahlreichen hypothetischen Fällen erneut der Frage nach: "Was wäre, wenn...?"