BBC castet wieder für «Survivor»

England

Seit über 20 Jahren war das Format nicht bei der BBC zu sehen. Jetzt kommt ein Revival.

Das von Banijay produzierte und vertriebene Formatwird nächstes Jahr auf BBC ausgestrahlt - das ist das erste Mal seit über 20 Jahren, dass das Reality-Abenteuerformat an britische Küsten zurückkehrt. Der Casting-Prozess hat begonnen, Bewerbungen sind bis zum 24. Februar für alle über 18 Jahre auf survivoruk.com möglich. Produziert wird die Show von Remarkable Entertainment.In der berühmten Wettbewerbsserie, die in den USA bereits in der 43. Staffel läuft, werden die Zuschauer - aufgeteilt in zwei Gruppen zu einem bestimmten Thema - an einem weit entfernten Ort ausgesetzt, um ein Spiel mit sozialen, mentalen und körperlichen Fähigkeiten zu spielen. Die Teilnehmer müssen ihre eigenen Stammesgesellschaften bilden und in Herausforderungen um Belohnungen oder Immunität kämpfen.Der Erfolg der BBC-Adaption von «Survivor» wird genau beobachtet werden, da das Format Anfang der 2000er Jahre in Großbritannien floppte. «Survivor», das 2001 und 2002 auf ITV ausgestrahlt wurde, konnte das Publikum nicht begeistern und erzielte im Vergleich zu den Einschaltquoten in den USA nicht die vom Sender erhofften Ergebnisse.