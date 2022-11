Podstars

Lisa Krauser, Thomas Gerber und Jochen Marmit haben die Tat rekonstruiert.

1991 starb der damals 27-jährige Samuel Yeboah bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft im Saarlouis. Der Brandanschlag war nicht der einzige zu dieser Zeit im Saarland. Dennoch stellt die Polizei nach nur elf Monaten die Ermittlungen ein. Erst jetzt, 30 Jahre später, steht ein Tatverdächtiger vor Gericht. Der Tatverdächtige stammt aus der Neonaziszene und war schon damals in Saarlouis als Neonazi bekannt.Doch warum steht der Fall erst jetzt vor der Aufklärung? SJ-Journalistin Lisa Krauser geht, zusammen mit ihren Kollegen Thomas Gerber und Jochen Marmit, in ihrem Podcast «Der Fall Yeboah - Rassismus vor Gericht» dieser Frage auf den Grund.In den neunziger Jahren kommt es zu vielen Brandanschlägen auf Asylbewerberheime und Angriffen auf AsylantInnen. Neben Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölm, gab es auch einige Anschläge im Raum Saarland. Doch über diese wird kaum gesprochen. Am 19. September 1991 stirbt der aus Ghana stammende Samuel Yeboah an den Folgen seiner schweren Brandverletzungen. Schon damals deutete viel auf einen rassistischen Hintergrund hin. Doch die Polizei verfolgte nur zwei Wochen Spuren aus der Neonaziszene. Elf Monate später wird der Fall zu den Akten gelegt.Nun ermittelt der Bundesgeneralanwalt. Im Jahr 2019 tauchen neue Hinweise auf den Täter auf. Der heute 51-jährige Peter S. wird angeklagt. Peter S. stammt aus der Neonaziszene der Stadt Saarlouis. Die Polizei hat ihn vor 30 Jahren laufen lassen. Heute steht er vor Gericht. Ihm wird ein rassistischer Tathintergrund vorgeworfen.Peter S. wird auf Mord und zwanzigfach versuchten Mordes angeklagt. Die ersten Folgen des Podcasts «Der Fall Yeboah - Rassismus vor Gericht» nehmen den Hörer mit in die Vergangenheit, in das Saarland der neunziger Jahre. Der Podcast zeigt, wer Samuel Yeboah war und was bei der Polizeiarbeit falsch lief. Warum die Polizei den Fall so schnell zu den Akten gelegt hat und was genau passiert ist, wird im Podcast untersucht. Lisa Krauser, Thomas Gerber und Jochen Marmit wollen in ihrem Podcast «Der Fall Yeboah - Rassismus vor Gericht» den Fall neu beleuchten und Antworten finden.