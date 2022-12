Schwerer Schlag: Alexandra hat einen Anderen

Soap-Check

Bei «Sturm der Liebe» muss sich Christoph damit auseinander setzen, dass seine Traumfrau wieder mit Markus glücklich ist.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Sandra hadert mit sich, ob sie gegen Malte vorgehen und ihre Freundschaft zu Anette aufs Spiel setzen soll. Schweren Herzens leitet sie schließlich die Ermittlungen ein. Doch Malte beschleicht die Ahnung, dass Sandra ihm und Petrov auf den Fersen ist. Er will die nächste Lieferung stoppen. Birgit kämpft entschlossen um Mathias - mit Erfolg. Doch sie hat Bedenken, mit Nici und Sandra in der Nähe Mathias je wieder für sich alleine zu haben. Da bringt Gunter sie unbeabsichtigt auf eine Idee und sie beginnt, bei Mathias Zweifel an der Vaterschaft zu säen. Amelie kann Charlotte gerade so vor dem K.o.-Tropfen-Täter retten. Dann bricht Charlotte in ihren Armen zusammen. Simon ist geschockt und wacht die ganze Nacht an ihrem Bett. Als Charlotte aufwacht, bekommt Simon Schuldgefühle – warum hat er seine kleine Schwester nicht beschützt? Gunter ist unglücklich, als Dörte bei ihrem Einzug im Gutshaus das Abschiedsgeschenk von Norbert aufstellt. Doch sie kommt alleine darauf, dass die Vergangenheit hier keinen Platz mehr hat.Für Christoph ist es nur schwer zu ertragen, Alexandra vermeintlich wieder glücklich mit Markus zu sehen. Auch er möchte seinen Konkurrenten loswerden und setzt seinen Privatermittler Krüger darauf an, Beweise für die Bilanzfälschung der Schwarzbach AG zu finden – mit Erfolg! Doch es gibt ein Problem. Auch Alexandra könnten die Unterlagen Schwierigkeiten bereiten. Vanessa ist schwer getroffen, nachdem sie Carolin und Leon zusammen gesehen hat. Aufgewühlt erzählt sie Max davon, den sie damit ungewollt gegen Carolin aufbringt. Denn der weiß, dass Michael schon vor Wochen eine Affäre zwischen den beiden vermutet hat, und stellt Carolin zur Rede. Da der Turm als Hochzeitslocation ausfällt, machen sich Josie, Paul und Yvonne auf die Suche nach einem neuen Ort für das Fest. Yvonne sucht eifrig nach einer pompösen Alternative, doch Josie bremst sie aus – sie wollen eine kleine Hochzeit. Als die drei auf einer schön gelegenen Wiese vorbeikommen, ist Yvonne hin und weg und überzeugt, den richtigen Ort gefunden zu haben. Doch Paul wird hier von einem alten Trauma eingeholt. Nach einem Streit zwischen Gerry und Shirin warnt Helene ihren Sohn, nicht zu überfürsorglich zu sein. Er soll nicht die gleichen Fehler machen, die Helene mit ihm gemacht hat. Gerry aber nimmt die Warnung gar nicht richtig wahr und glaubt, dass zwischen Shirin und ihm wieder alles in Ordnung sei. Zu gleicher Zeit findet Shirin allerdings jemand anderen, der ihre Lage besser zu verstehen scheint …Christian und Tuncay geraten unter Druck, als Josephine sich die Werkstatt unter die Lupe nimmt. Schaffen sie es, die Beweise für den Betrug rechtzeitig zu vernichten? Tina stimmt dem Praktikum ihres Bruders notgedrungen zu. Kann er sowohl in der Apotheke als auch bei seinem Date mit Emma punkten? Pfarrer Burman möchte die Lansinger Kirchengemeinde an den Zeitgeist anpassen. Wird er mit einem Auftritt in den sozialen Medien den Puls der Zeit treffen?Jakob gesteht Stella, dass er Saskia geschlagen hat. Auch Stella hat böse Erfahrungen mit Gewalt und Missbrauch gemacht. Wird sie ihm trotzdem noch vertrauen können? Corinna kann Chris nicht glauben, dass der Hostessenvorfall eine Intrige von Ringo war. Also beschließt Chris, für Beweise zu sorgen ... Bambi will seine Werkstatt zurück. Zu allem entschlossen ignoriert er deshalb beunruhigende Warnsignale seines Körpers.Justus und Simone fiebern dem Besuch des BDE-Gutachters entgegen. Imani erlebt Dr. Bach in einem schwachen Moment. Sie verspricht ihm, den Vorfall für sich zu behalten. Jetzt weiß sie jedoch nicht so genau, wie sie in Zukunft mit ihm umgehen soll. Daniela bekommt die Gelegenheit, ein Catering für das Zentrum zu übernehmen. Als ein Stromausfall in der Kneipe den Auftrag in Gefahr bringt, packen alle mit an.Philip schafft es nicht, jemanden zu finden, der den Nikolaus auf der Krankenhausfeier gibt. Wohl oder übel muss er es akzeptieren, selbst ins Kostüm zu schlüpfen. Aber dann erwartet ihn weitaus Peinlicheres. Emily, Nihat und Lilly können es kaum glauben, als Sascha die Ermittlungen einstellen muss. Lilly und Nihat klammern sich glücklich aneinander, während Emily in ihrer Erleichterung endgültig auf ihre Gefühle hört. Doch der Frieden trügt.Beasty verkündet am Morgen überraschend seinen Plan, nach London zu ziehen. Er will dort Musik machen. Jill ist ebenso überrascht wie alle anderen, bestärkt ihn aber in seiner Entscheidung. Auch als Mo die Absicht bekundet, Beasty in die britische Metropole zu begleiten, hält sie nicht dagegen – ganz im Gegenteil. Jill überzeugt Mo davon, dass das der richtige Schritt ist. Als eine kleine Abschiedsparty für Beasty und Mo steigt, geht es dann aber doch sehr emotional zu. Jill gönnt ihrem Mo den Umzug zwar sehr, es bricht ihr aber auch das Herz.Dean hadert immer noch mit der Frage, ob er das Stipendium in England annehmen soll. Nur vor Toni gibt er zu, dass er Angst hat, Nino im Stich zu lassen. Toni bestärkt ihn jedoch darin, den Schritt nach England zu gehen und ermutigt ihn dazu, auch mit Nino zu reden. Doch zu Deans Enttäuschung reagiert Nino mit Unverständnis. Der enttäuschte Dean redet sich daraufhin ein, dass es besser wäre, in Berlin zu bleiben. Nino hingegen muss vor Chiara erkennen, dass er seinen Bruder ziehen lassen muss. Letztendlich gibt er dem erleichterten Dean sein Go. Dieser ist unendlich dankbar, dass er nun doch die Chance, an einer guten Uni in England zu studieren, wahrnehmen kann.