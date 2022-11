Zeitsprung adaptiert «Euphoria»

TV-News

Der HBO-Hit, der auch hierzulande bekannt ist, wird als eigenständiges Format umgesetzt. Ein Sender ist noch nicht bekannt.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ vermeldet, wird der HBO-Hit «Euphoria» ► neu interpretiert. Das deutsche Unternehmen Zeitsprung Pictures («Lieber Thomas») hat die Serie von der Produktions- und Vertriebsfirma ADD Content erworben, die die internationalen Rechte an dem Format und der Serie vertritt.«Euphoria» ist eine israelische Originalserie, die von Ron Leshem und Daphna Levin entwickelt wurde. Die Serie folgt einer Gruppe von High-School-Schülern, die sich mit Freundschaft und Liebe auseinandersetzen, während sie gleichzeitig mit Drogen, Sex, Traumata und sozialen Medien zu kämpfen haben."Wir freuen uns, dass der große Erfolg von «Euphoria» in der Welt weiter anhält, und sind gespannt auf diese neue Zusammenarbeit", so der Sender HOT. "Wir werden weiterhin qualitativ hochwertige Inhalte schaffen, die Israel bei allen Zuschauern und über alle Grenzen hinweg mit Stolz erfüllen."Michael Souvignier, CEO von Zeitsprung Pictures, und Produzent Lennart Pohlig sagten: " «Euphoria» ► ist eine der größten und erfolgreichsten IPs und wir freuen uns sehr, die Geschichte für eine deutsche Adaption dieser einzigartigen Coming-of-Age-Serie zusammen mit den hervorragenden Autoren Jonas Lindt und Paulina Lorenz zu entwickeln. Wir sind der festen Überzeugung, dass die universellen Themen der Gen Z wie Identität, psychische Erkrankungen, Sucht und Sexualität, die sie unter ständigem Erfolgs- und Leistungsdruck bewältigen, auf eine sehr spezifische, lokale Art und Weise erzählt werden müssen - in diesem Fall aus der Perspektive von jungen deutschen Teenagern."Hadas Mozes Lichtenstein, Gründerin von ADD Content, fügte hinzu: "Wir haben von Anfang an erkannt, dass «Euphoria» eine besondere Serie ist, die weit über den israelischen Markt hinaus Resonanz finden würde - sie trifft die Erfahrungen junger Menschen auf eine reale Art und Weise - was durch die Reaktion auf das düstere und fesselnde Remake von HBO unterstrichen wird. Obwohl die Themen und Handlungsstränge der Serie roh und oft beunruhigend sind, treffen sie den Nerv des jugendlichen Publikums in vielen Märkten der Welt. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die deutsche Version dem jungen Publikum eine andere Perspektive bietet."