«Promi Big Brother» glänzt weiter

Im Vergleich zum Vortag hatte das Programm sogar noch eins draufsetzen können und das obwohl der Start in die Primetime alles andere als erfolgreich lief.



Die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen kündigten an, mit der neuen Staffel vondas Gegenprogramm zur Fußball-WM zu bilden. Und bislang ist dieser Plan auch recht gut aufgegangen und Sat.1 wurde mit erfolgreichen Quoten belohnt. Gestern schalteten 1,17 Millionen Fernsehende ein und sicherten sich somit hohe 8,1 Prozent Markanteil. Auch bei den 0,36 Millionen Jüngeren wurde eine Quote von 11,0 Prozent gemessen.Auch gestern hielt sich das Programm stabil und legte sogar noch leicht zu. Somit fanden sich zum Start ab 22.15 Uhr 1,19 Millionen Interessenten auf dem Sender ein, was zu einem erfolgreichen Resultat von 8,6 Prozent führte. Auch bei den 0,37 Millionen Umworbenen war eine leichte Steigerung auf starke 11,5 Prozent Marktanteil möglich. Es folgte ab 0.20 Uhrmit Jochen Bendel und Melissa Khalaj. Hier war das die Reichweite im Vergleich zu den Vortagen gesunken, allerdings war das Programm auch später auf Sendung gegangen. Mit 0,46 Millionen Zuschauern waren dennoch hervorragende 9,5 Prozent Marktanteil möglich. Auch die 0,14 Millionen Werberelevanten glänzten mit 12,7 Prozent.Dieser Erfolg war möglich, obwohl die Primetime in Sat.1 recht schwach von einer Wiederholung der Comedyshoweröffnet wurde. Man hatte damit also keinen besonders großen Vorlauf, auf welchen man sich stützen konnte. Bei 0,84 Millionen Neugierigen ging es nicht über eine maue Quote von 3,3 Prozent hinaus. Auch die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben bei einem ernüchternden Resultat von 3,9 Prozent hängen.