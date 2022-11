Rundschau

Neue Serienstarts: Unter anderem mit «Pitch Perfect» bei Peacock und «Criminal Minds» bei Paramount+.

«Pitch Perfect: Bumper in Berlin» (seit 23. November bei Peacock, USA)

«Criminal Minds: Evolution» (seit 24. November bei Paramount+, USA)

«The Guardians of the Galaxy Holiday Special» (seit 25. November bei Disney+)

«Guillermo del Toros Pinocchio» (seit 24. November im Kino, ab 9. Dezember bei Netflix)

«Jung Wild Grenzenlos - Wochenende in den 90ern» (seit 16. November in ARD Mediathek)

Zehn Jahre nach dem College schmeißt «Pitch Perfect»-Held Bumper Allen sein Leben als Wachmann hin und zieht nach Berlin, um seinen Traum, Popstar zu werden, zu verwirklichen.In «Criminal Minds: Evolution» sieht sich das Eliteteam des FBI mit seiner bisher größten Bedrohung konfrontiert: einem UnSub, der die Pandemie genutzt hat, um ein Netzwerk anderer Serienmörder aufzubauen. Als sich die Welt wieder öffnet und das Netzwerk seine Arbeit aufnimmt, muss das Team einen Mord nach dem anderen aufklären.Im «The Guardians of the Galaxy Holiday Special» sind die Guardians auf einer ganz besonderen Mission – sie haben sich vorgenommen, Quill in diesem Jahr ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten. Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk machen sie sich auf den Weg zur Erde.Der Oscar®-gekürte Filmemacher Guillermo del Toro interpretiert mit diesem atemberaubenden Stop-Motion-Musical den Klassiker über den lebendig gewordenen Holzjungen neu.Back to the 90s: Eurodance, Grunge, Techno und das Revival des Ostrocks – keine Zeit ist musikalisch so spannend wie die 90er. In einer vierteiligen Mediathek Serie lässt der MDR dieses Jahrzehnt und seine Jugend wieder auferstehen. Mit der Wende verwandelt sich der Osten der Republik in einen großen Abenteuerspielplatz. Beschränkungen und Verbote fallen. Damit ergeben sich nie da gewesene Freiräume, aber es fallen auch vertraute Strukturen weg. Es ist eine Zeit zwischen Aufbruch und Niedergang. Der Hunger nach Vergnügen verdrängt jedoch die Existenzängste der meisten 16-26jährigen. Internationale Künstler:innen treten jetzt auch im Osten auf. Gleichzeitig treibt der Erfindungsreichtum zwischen Rostock und Gera diverse Stilblüten. Aus Industriebrachen werden Clubs oder die neuen Großraumdiscos entstehen am Reißbrett auf der grünen Wiese.