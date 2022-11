Endemol Shine startet mit «Gulab»

International

Die indische Tochter wird eine Reihe von neuen Projekten starten.

, ein Film von Sanjoy Nag, der jetzt in der Viewing Room Sektion des NFDCs Film Bazaar Marktes in Goa läuft, ist das erste Produkt einer Reihe von kommenden Spielfilmproduktionen von Endemol Shine India. Das Unternehmen, das zum riesigen Banijay-Konglomerat gehört, ist vor allem als Weltmacht im Bereich der Fernsehproduktion und des Vertriebs bekannt, steht aber auch kurz vor der Fertigstellung mehrerer Filmproduktionen südasiatischer Regisseure. Dazu gehören ein Sozialdrama über das Altern und die Bedeutung des Lebens unter der Regie von Gajendra Ahire, eine Sozialkomödie von Nicholas Kharkongor, eine romantische Komödie von Seema Desai und ein paranormales Drama von Samrat Chakraborty.Mit Ausnahme von «Gulab» lehnte es das Unternehmen ab, Titel, Inhaltsangaben oder Details zur Besetzung zu verraten. "Alle Filme sollen im Jahr 2023 digital veröffentlicht werden", sagte Rishi Negi, CEO von Endemol Shine India, gegenüber dem Fachblatt „Variety“. Allerdings sind auch einige Festivalaufführungen oder begrenzte Kinostarts möglich.Der von 10 Years Younger koproduzierte Film «Gulab» basiert auf einem Buch von Annie Zaidi. Drehbuch und Regie stammen von Sanjoy Nag («Memories of March»). In dem paranormalen Film spielen Tanya Maniktala («A Suitable Boy»), Vardhan Puri, Paoli Dam, Ujjwal Chopra und Rahul Bagga mit.