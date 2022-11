«Prince Andrew: The Musical» läuft mit Harry Enfield

England

Zu den Darstellern des TV-Specials gehört auch Munya Chawawa.

Als ob Prinz Andrew nicht schon genug in Ungnade gefallen wäre, soll ein musikalisches TV-Special den umstrittenen britischen König noch weiter persiflieren. Mit Harry Enfield, einem der bekanntesten britischen Imitatoren, wird sichauf "die Schlüsselereignisse, Beziehungen und Kontroversen in Andrews Leben konzentrieren, einschließlich einer Neuinszenierung des bahnbrechenden Interviews des Ex-HRH mit Emily Maitlis", heißt es in der Ankündigung.Andrews katastrophales Interview mit der damaligen «Newsnight»-Moderatorin Maitlis im Jahr 2019 wurde weithin verspottet und verurteilt und erwies sich als Katalysator für Andrews Verbannung aus dem öffentlichen Leben. Das Musical wurde von Kieran Hodgson geschrieben, der auch Andrew spielen wird. Der «Kevin & Perry Go Large»-Star Enfield wurde als ehemaliger Premierminister Tony Blair besetzt, während Emily Maitlis von der "Starstruck"-Darstellerin Emma Sidi gespielt wird. Hinzu kommen Munya Chawawa («Taskmaster») als Prinz Charles, Jenny Bede («Catastrophe») als Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (Spitzname: Fergie), Joe Wilkinson als Zeitungsverkäufer und Baga Chipz als Margaret Thatcher."Die Geschichte von Prinz Andrew ist Tragödie und Farce in einem, warum also nicht gleich ein Musical hinzufügen?", so Hodgson. "Manche finden die Aussicht, ihr erstes TV-Musical zu schreiben und aufzuführen, vielleicht ein wenig entmutigend. Ich nicht. Ich fand es total erschreckend. Aber wir haben alle Register gezogen, jeden Penny auf den Bildschirm gebracht und uns über eine Institution lustig gemacht, die es vielleicht lieber sähe, wenn wir das alles vergessen würden. Außerdem bin ich eine Weile auf einem Trampolin. Viel Spaß, Welt!"