Kaum Interesse an «Unglaublich!»

Quotennews

Im Anschluss an die ITV Studios-Produktion schickte man Football auf Quotenfang.

Am Donnerstag probierte es ProSieben mit einer Clipshow aus dem Vereinten Königreich. Die Produktionsfirma ITV Studios hat für die britischen Fernsehsender ITV, STV und UTV die Sendung «Unbelievable Moments Caught on Camera» hergestellt, die nun unter dem Titelausgestrahlt wurde.Die im August 2021 erstmals bei ITV ausgestrahlte Sendung beinhaltete unter anderem ein Video von einem 74-Jährigen, der mit einem Alligator um das Leben seines Welpen rang. Lediglich 0,76 Millionen Fernsehzuschauer sahen, wie ein Teenager einen Bären abwehrte, um seine Hunde in Sicherheit zu bringen. Die Clipshow generierte 2,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent.Jan Stecker und Icke Dommisch standen für knapp dreieinhalb Stundenvor der Kamera. Die Thanksgiving-Partie zwischen New York Giants und den Dallas Cowboys erreichte im ersten Viertel 0,41 Millionen Zuschauer und 2,6 Prozent. Bei den Werberelevanten verzeichnete die rote Sieben 0,23 Millionen und 6,2 Prozent. Danach waren 0,38 Millionen Zuschauer dabei, der Zielgruppen-Marktanteil wurde nun mit 8,0 Prozent beziffert.Die zwei weiteren Viertel kamen auf 0,23 und 0,13 Millionen Fernsehzuschauer, die Partie fand in den Vereinigten Staaten von Amerika schon am frühen Nachmittag statt. Dort hatte man vermutlich mehr als 3,7 und 3,7 Prozent Marktanteil, die ProSieben verbuchte. In der Zielgruppe standen 0,12 und 0,09 Millionen auf der Uhr, der Sender konnte sich über 8,0 und 8,6 Prozent Marktanteil freuen.