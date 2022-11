Neue Highlights bei discovery+

US-Fernsehen

Zahlreiche neue Formate, werden langfristig auch in Deutschland zur Verfügung gestellt.

discovery+, der abonnierte Non-Fiction-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, hat neue und exklusive Discovery+-Programme angekündigt, die im Dezember zum Streamen zur Verfügung stehen werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde zu Thanksgiving auch ein besonderes Angebot zur Verfügung gestellt: Die Yankees konnten den Abo-Dienst für 0,99 Cent in den ersten drei Monaten erwerben.Inmuss Allie (Rebecca Dalton), eine arbeitslose Kunstlehrerin, einen Job bei der Santa Squad annehmen, um dem wohlhabenden Witwer Gordon (Aaron Ashmore) und seinen beiden kostbaren Töchtern zu helfen, den Zauber von Weihnachten wiederzuentdecken. Während Allie die Familie mit Weihnachtsschmuck, Keksen und Einkäufen in Weihnachtsstimmung bringt, wird ihre Freundlichkeit mit dem unerwartetsten aller Geschenke belohnt: Liebe!Während «Santa Squad» am 1. Dezember zur Verfügung gestellt wird, kommt am 7. Dezember. Es werden Geschichten von Opfern erzählt, die von Menschen getötet wurden, die sie durch ihre Arbeit kannten.geht am 16. Dezember auf Sendung. Hakki Akdeniz wanderte im Alter von 21 Jahren mit ein paar Dollar und ohne Bleibe nach Amerika ein. Als er im Februar in New York City ankam, schlief er einige Tage in der Kälte, bis er ein Obdachlosenheim fand, in dem er 96 Tage lang lebte. Er schreibt den Menschen dort zu, dass sie ihm durch ihre Freundlichkeit das Leben gerettet haben, was er nun als erfolgreicher Pizzaunternehmer zurückzuzahlen versucht.Am 17. Dezember startet: Popstar Britney Spears ist von der umstrittenen Vormundschaft ihres Vaters Jamie befreit und kann nun zum ersten Mal seit 13 Jahren ihre Meinung sagen. Doch ihre bizarren Posts in den sozialen Medien haben einige an ihrem Verstand und ihrer Freilassung zweifeln lassen. War die Vormundschaft ein Akt der Liebe von Jamie, um seine psychisch instabile Tochter zu retten? Oder war es ein skrupelloser Plan, um Britney zu versklaven, damit das Geld weiter fließt? Diese Serie erzählt die Geschichte aus zwei Perspektiven und stellt die Frage: Wer hatte Recht? Wer lag falsch?