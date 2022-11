Quotencheck

Seit zehn Staffeln ist das Format im Programm von Channel 4 vertreten.

Der britische Fernsehsender Channel 4 setzt seit Jahren auf die Produktion von «Naked Attraction». Nachdem die Grünwalder Firma RTLZWEI einige Staffeln produzieren ließ, schnappte sich die deutsche TV-Station das britische Original, das zunächst von The London Studios, dann von dock10 studios produziert wurde. Seit der Premiere wird das Format von Anna Richardson moderiert.Die deutsche Premiere der fünf ersten Folgen startete am Montag, den 10. Oktober, um 22.55 Uhr. Das Interesse war mit 0,40 Millionen Fernsehzuschauern und 3,1 Prozent Marktanteil überschaubar. Es verirrten sich wohl 0,12 Millionen junge Menschen, sodass man sich im Hause RTLZWEI über 4,2 Prozent Marktanteil freuen konnte.Eine Woche später sah das Bild nicht mehr so toll aus. Lediglich 0,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei und verhalfen dem Sender nur noch zu 1,9 Prozent. Die Fernsehstation aus dem Süden von München hatte noch 70.000 junge Zuschauer vorzuweisen und fiel auf enttäuschende 2,4 Prozent Marktanteil. Mit der dritten Ausgabe kletterte das Ergebnis auf 0,46 Millionen Zuseher ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wuchs auf 2,5 Prozent. 0,15 Millionen junge Menschen führten zu einem Marktanteil von 3,5 Prozent.Auch an Halloween konnten die Fernsehzuschauer erschreckt werden, indem sie nackte Körperteile im Spätprogramm von RTLZWEI sahen. Um 22.15 Uhr erreichte die vierte Folge 0,58 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Selbst bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern lief es mit 0,18 Millionen und 4,6 Prozent Marktanteil verhältnismäßig gut.Das Finale der ersten Staffel verbuchte am 7. November, um 22.15 Uhr immerhin 0,50 Millionen Fernsehzuschauer. Die britische Sendung erreichte bei allen Zusehenden einen Marktanteil von 2,8 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,17 Millionen junge Zuschauer gesichtet, der Marktanteil sank auf 4,1 Prozent.Im Durchschnitt erreichte die erste «Naked Attraction UK»-Staffel bei RTLZWEI 0,44 Millionen Fernsehzuschauer, die einen Marktanteil von 2,7 Prozent erreichte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,14 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil bewegte sich bei 3,8 Prozent. Ohne Frage: Die Reichweiten könnten besser aus, allerdings hätte RTLZWEI auch einfach die zweite Staffel im Anschluss ausstrahlen können. Das Interesse nahm mit den letzten beiden Folgen zu, ein Grundinteresse war von Anfang an vorhanden.